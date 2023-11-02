Мир не хочет победы Украины – киевский политтехнолог

Анатолий Лапин.  
02.11.2023 14:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США не хотят победы Украины в противостоянии с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не хотят победы Украины в противостоянии с Россией. Об этом в эфире видеоблога...

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По мнению Раимова, если бы мир в лице США действительно хотели поражения РФ, они бы еще в первые месяцы конфликта вооружили Украину всем необходимым.

«Не дают, чтобы мы не победили, и не дадут. Потому что, если бы мир хотел, чтобы мы победили Россию, мы бы все получили в первые полгода. Нам не дают оружие, чтобы мы не победили. Нам дают возможность не проиграть, но не победить.

Если бы мир хотел поражения России на поле боя, нам бы дали соответствующее количество оружия, особенно после Харьковского наступления и Херсонского, нам дали достаточное количество оружия, чтобы мы выперли россиян с нашей территории. Не мир, а конкретно Штаты, которые играют первую скрипку этого спектакля», – заявил Раимов.

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