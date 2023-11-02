Мир не хочет победы Украины – киевский политтехнолог

США не хотят победы Украины в противостоянии с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Раимова, если бы мир в лице США действительно хотели поражения РФ, они бы еще в первые месяцы конфликта вооружили Украину всем необходимым.

«Не дают, чтобы мы не победили, и не дадут. Потому что, если бы мир хотел, чтобы мы победили Россию, мы бы все получили в первые полгода. Нам не дают оружие, чтобы мы не победили. Нам дают возможность не проиграть, но не победить.

Если бы мир хотел поражения России на поле боя, нам бы дали соответствующее количество оружия, особенно после Харьковского наступления и Херсонского, нам дали достаточное количество оружия, чтобы мы выперли россиян с нашей территории. Не мир, а конкретно Штаты, которые играют первую скрипку этого спектакля», – заявил Раимов.