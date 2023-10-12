«Мир не может позволить США обогащаться за счет страданий стран и регионов» – Global Times

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Главный бенефициар ближневосточного конфликта – военно-промышленный комплекс США, как и в случае с Украиной и другими региональными нестабильностями в прошлом.

Об этом в своей редакционной статье пишет китайское издание Global Times.

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Президент США Джо Байден предостерег во вторник от любой страны или организации, думающей о том, чтобы воспользоваться израильско-палестинским конфликтом, указав при этом, что США наращивают дополнительную военную помощь Израилю, включая боеприпасы и перехватчики. Во вторник в Израиле приземлился первый самолет с американскими боеприпасами для израильских ударов по сектору Газа.

«Редко США так эффективно реагируют на проблему, если к ней нет огромного интереса. Во всяком случае, быстрое предоставление военной помощи является еще одним напоминанием о том, что военно-промышленный комплекс США снова выиграет от ближневосточного конфликта, как это было в случае с Украиной и другими региональными нестабильностями в прошлом», – пишет Global Times.

По меньшей мере 2100 человек были убиты в израильско-палестинском конфликте с момента внезапного нападения ХАМАС в субботу. В секторе Газа, вероятно, возникнет гуманитарный кризис.

«С точки зрения предотвращения новых человеческих жертв и предотвращения гуманитарной катастрофы, наиболее рациональным и ответственным ответом после первого нападения является призыв ко всем сторонам проявить максимальную сдержанность и спокойствие и как можно скорее добиться прекращения огня», – считает редакция китайского издания.

Однако вместо того, чтобы успокоить ситуацию, официальные лица США, похоже, заняты раздуванием огня путем предоставления дополнительной военной помощи, полагает Global Times.

«Не только в израильско-палестинском конфликте, но и в любом конфликте реакция США всегда заключается в эскалации насилия, а не в поощрении мира. Это потому, что война приносит потери и боль большинству стран и регионов мира, но США — одни из немногих, кто может использовать конфликт для получения отвратительных прибылей», – пишет газета.

Издание обращает внимание на динамику акций оборонного сектора США на этой неделе.

«Почти 9-процентный рост акций Lockheed Martin в понедельник стал самым большим для крупнейшего оборонного подрядчика США в день отсутствия прибыли с марта 2020 года. Акции Northrop Grumman также пережили лучший день с 2020 года», – подчеркивает газета.

По словам китайского СМИ, если какая-либо группа и имеет шанс использовать конфликт и получить прибыль от насилия, то это, вероятно, будет военно-промышленный комплекс США:

«Всякий раз, когда в любой части мира возникает военный конфликт или даже просто региональная напряженность, США всегда могут найти способ превратить его в прекрасную возможность для американских торговцев оружием разбогатеть», – пишет Global Times.

Ссылаясь на статистику, китайское издание отмечает, что больше всего от этих конфликтов выиграла пятерка гигантов военно-промышленного комплекса – Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics и Northrop Grumman. Они обычно ежегодно распределяют более 150 миллиардов долларов по контрактам с Пентагоном, говорится в статье, опубликованной The Nation в мае.

«В российско-украинском военном конфликте большая пятерка гигантов не только продала Украине большое количество военной техники, но и использовала возможность сбыта своей продукции в другие европейские страны. Они также получили больше контрактов и средств от правительства США», – напоминает Global Times.

Издание, ссылаясь на сообщения СМИ, указывает:

«В результате Украина стала третьим по величине импортером оружия в мире в 2022 году, заняв пятое место среди основных направлений экспорта оружия из США, согласно данным statista.com. Кроме того, Госдепартамент США заявил в январе, что прямые военные продажи американскими компаниями выросли на 48,6% до $153,7 млрд в 2022 финансовом году со $103 млрд в 2021 финансовом году, во многом благодаря продажам оружия Украине на фоне продолжающейся эскалации конфликта, согласно данным Госдепа США».

Кроме того, издание обращает внимание, что США продолжают создавать напряженность в районе Тайваньского пролива, продавая оружие сепаратистскому режиму на острове Тайвань. В конце августа администрация Байдена даже объявила о планах оказать первую в истории военную помощь Тайваню в рамках так называемой «Программы иностранного военного финансирования» общей стоимостью около 80 миллионов долларов.

«Вместо того, чтобы способствовать поддержанию мира во всем мире, США продолжают подпитывать эскалацию и продолжение различных конфликтов, чтобы обогатить свой военно-промышленный комплекс, но это происходит за счёт жизней людей. Без войны этим компаниям было бы трудно поддерживать свой бизнес. Но подход, основанный на войнах для получения достаточного количества заказов, опасен для мира. Мир не может позволить им продолжать получать прибыль от несчастий в других странах и регионах», – резюмирует Global Times