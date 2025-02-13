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Для завершения конфликта на Украине должна пройти смена политических элит и возвращение в домайданное состояние. Поэтому в нынешних реалиях речь может идти только о перемирии.

Об этом в интервью ForPost заявил экс-нардеп, политический эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По той информации, которая доходит по каплям, начавшиеся в ноябре-декабре с командой Трампа переговоры содержали требование России вернуть ситуацию на Украине в домайданное состояние. Другими словами – устранить причины возникновения войны и провести перевыборы, смену элит», – отметил он.

По словам эксперта, украинские элиты сформировал Сорос, поэтому они заточены только на демократов. Трампу даже не через кого зайти на Украину: он до сих пор не назначил посла США. Для смены элит придется разрушить все политические структуры и провести суперлюстрацию всех, кто был связан с Майданом.

Поэтому на данном этапе речь может идти только о перемирии. Тем более, что окружение Трампа не раз озвучивало идею остановить конфликт на линии фронта. Такое же предложение содержится в мирных инициативах Китая и Глобального Юга.

«Курск при это мы выносим за скобки. И не так важно, где будет проходить граница – важно то, что что окружение Трампа заявляло о непризнании Украиной перехода к России занятых российской армией земель. А это значит, что Украина будет накачана оружием, в ней будут реваншистские настроения, потому что часть территории «аннексирована Россией» и, значит, Россия враг и надо освободить. Поэтому этот сценарий нам не очень подходит. Не говоря о том, что надо ещё провести денацификацию, а кто ее проведет – Зеленский? Порошенко? Тимошенко?» – указал Царёв.

Он добавил, что возможно только вооруженное перемирие, которое может продлиться очень долго.