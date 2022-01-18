Мир не потянет троих: Россия должна остаться единственной сверхдержавой – Жириновский
У России появился «великий шанс» победить Запад и стать единственной сверхдержавой мира.
Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада и окончательно выиграть. Если мы будем добиваться только того, чтобы Украина в НАТО не вошла, это ничего не даст. Не войдет, а базы и диверсанты там будут… и киберпреступления. Надо кардинально решить вопрос», – сказал Жириновский.
Он предлагает Кремлю более радикальные предложения к США по безопасности.
«Я бы сделал пункты еще более радикальными. Например, НАТО не вернуться к границам 1997 года, а распустить полностью. Не просто отодвинуть войска от западных границ России и Белоруссии (отодвинули – снова придвинут), а полностью убрать все иностранные войска из любой европейской страны. Ядерное оружие везде, кроме России должно быть уничтожено на европейском континенте, включая французское и британское. Санкции должны быть отменены все разом, а не по кусочку. У России должны быть западные границы такие же, как у СССР на 1 января 1990 года.
Естественно, они этого выполнять не будут. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха. Нам не нужно взятие Измаила, Берлина, Парижа, а кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна – Россия. На троих мир не потянет. Это будет возня. Сейчас мы можем это сделать. Других армий в Европе не будет кроме российской.
Надо покончить с тем, чтоб нам кто-то мог угрожать. Они испугаются. Большой войны не будет, они отступят планомерно в течение двух недель – месяца. Я вас уверяю, дрогнут. Но нужно жестко объяснить один на один в кабинете с Байденом, и он даст приказ. Иначе устроим так, как в Афганистане», – рассуждал Жириновский.
После победы над Западом, уверен он, в России наступит эра процветания.
«Это сразу решение всех проблем. Мы будем управлять миром. Тогда мы все деньги бросим на быстрое повышение благосостояния наших граждан. Пенсии, зарплаты повысим, дороги быстро построим, бесплатное образование и здравоохранение. Все можно решить. Доллар и евро рухнут. Умные люди должны сейчас рубли покупать. Потом будет некому у вас принимать евро и доллар. Америка откажется от доллара, ЕС и НАТО будут распущены», – заключил Жириновский.
«Последний и решительный бой» по его мнению состоится весной 2022 года.
«За победу России в новой войне!», – закончил Жириновский свое выступление.
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