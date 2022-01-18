Мир не потянет троих: Россия должна остаться единственной сверхдержавой – Жириновский

У России появился «великий шанс» победить Запад и стать единственной сверхдержавой мира.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада и окончательно выиграть. Если мы будем добиваться только того, чтобы Украина в НАТО не вошла, это ничего не даст. Не войдет, а базы и диверсанты там будут… и киберпреступления. Надо кардинально решить вопрос», – сказал Жириновский.

Он предлагает Кремлю более радикальные предложения к США по безопасности.

«Я бы сделал пункты еще более радикальными. Например, НАТО не вернуться к границам 1997 года, а распустить полностью. Не просто отодвинуть войска от западных границ России и Белоруссии (отодвинули – снова придвинут), а полностью убрать все иностранные войска из любой европейской страны. Ядерное оружие везде, кроме России должно быть уничтожено на европейском континенте, включая французское и британское. Санкции должны быть отменены все разом, а не по кусочку. У России должны быть западные границы такие же, как у СССР на 1 января 1990 года.

Естественно, они этого выполнять не будут. Тогда мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области. Без этого нам не добиться успеха. Нам не нужно взятие Измаила, Берлина, Парижа, а кардинально решить проблему, чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна – Россия. На троих мир не потянет. Это будет возня. Сейчас мы можем это сделать. Других армий в Европе не будет кроме российской.

Надо покончить с тем, чтоб нам кто-то мог угрожать. Они испугаются. Большой войны не будет, они отступят планомерно в течение двух недель – месяца. Я вас уверяю, дрогнут. Но нужно жестко объяснить один на один в кабинете с Байденом, и он даст приказ. Иначе устроим так, как в Афганистане», – рассуждал Жириновский.