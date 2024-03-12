Мир не сводится к трагедии Украины – экс-премьер Франции

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Отправка французских войск на Украину может привести к тому, что России станут помогать третьи страны, а в зоне конфликта появятся африканские, азиатские и ближневосточные истребители.

Об этом в эфире телеканала LCI заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вильпена, такая поддержка Украины опасна еще и созданием новых конфликтов, которые вынудят Запад распылять силы.

«Если мы отправим наземные войска, знаем ли мы, введут ли другие страны с российской стороны наземные войска? Будут ли у нас африканские, азиатские, ближневосточные истребители, противостоящие нам на этом глобальном Юге, который также хочет свести счеты с Западом? Если Запад, европейцы, французы отправят туда войска, как вы думаете, солидарность не сыграет на стороне России? Я думаю, что лучше задать себе этот вопрос. В любом случае, наши дипломаты не сделали все, что необходимо, чтобы Россия была изолирована. Если бы Россия была изолирована, это было бы известно. Я думаю, что мы более изолированы, чем Россия», – сказал экс-премьер.

«Второй вопрос – опасность новых фронтов. Украина – это опасная ситуация, но что произойдет, если откроется еще один фронт? Открыт фронт в Газе и на Ближнем Востоке, но есть и другие фронты, которые могут открыться в Корее, в Африке, и тогда мы вот так будем вести войну на пяти континентах. Вы должны принять во внимание эту реальность – мир не сводится к драме и трагедии Украины», – заявил Вильпен.