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Президент Украины Владимир Зеленский приземлился в лондонском аэропорту Станстед.

Там его встретил и приобнял премьер-министр Великобритани Риши Сунак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В офисе Зеленского уточняют, что украинский президент прибыл в Лондон, чтобы поблагодарить британский народ за поддержку и лично Сунака «за его лидерскую позицию».

«Я стою перед вами от имени храбрых», – обратился Зеленский во время выступления в британском парламенте. Он сказал, что в прошлый свой визит в Британию садился в кресло Черчилля, и только сейчас смог понять, что он тогда почувствовал – «это смелость».

Далее Зеленский пустился в пафосную болтовню о том, что свобода победит, а Россия проиграет, и это будет «победой над самой идеей войны». Он добавил, что антироссийские санкции не должны быть преданы сомнению, и давление на Москву надо продолжать.

Не удержался украинский президент и от того, чтобы в очередной раз поблагодарить бывшего премьера Джонсона:

«Борис, ты объединил других, когда это казалось абсолютно невозможным. Спасибо».

Он добавил, что «мир нуждается в британском лидерстве, как и в украинской храбрости».

Зеленский также не преминул поклянчить оружие, заявив о «коалиции NLAW и Javelin», которая с первых дней войны не дала прорваться врагу:

«Ваша помощь Украине была превентивной, нам необходимо принять этот принцип – превентивно помогать тем, кто под угрозой. Украине нужно больше NLAW и Javelin».

Далее украинский президент сказал о своих планах встретиться с королём, и это будет «особым моментом».

«Мы помним, как он поддерживал Украину даже тогда, когда ещё не был королём, а был принцем Уэльским. Он понимает, что это важно не только для Украины, но и для Европы и Великобритании», – подлизался Зеленский.

Под бурные аплодисменты английских политиков украинский президент похвастался, что на Украине много своих «королей» – асов, но, судя по его речи, без натовской техники они «голые».

«А на Украине сегодня каждый пилот воздушных сил – это король. Только для нас, разумеется, поскольку их так мало, и они такие ценные для нас. Наши короли делают всё возможное, чтобы спасать жизни, и надеются на получение новых самолётов», – сказал он.

Затем на трибуну внесли разрисованный шлем украинского лётчика, который, вероятно, должен являться своеобразной «короной». Зеленский передал спикеру британского парламента символический подарок и попросил новых поставок оружия.

«Это шлем настоящего пилота, он один из наших наиболее успешных асов, и один из наших королей. На нём написано: «Мы имеем свободу. Дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы её защитить». Это символ нашей новой коалиции, коалиции самолётов. Нам нужны боевые самолёты, это крылья для свободы», – унижался Зеленский.