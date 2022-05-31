Мир оказался на пороге новой искусственной пандемии, вброшенной США

В мире всё больше растёт тревога, связанная увеличением численности заболевших оспой обезьян, которая уже выявлена в более чем 20 странах мира. И несмотря на то, что ВОЗ успокаивает и просит не вводить ограничительных мер, ситуация реально может перерасти в новую пандемию. Правда и тут не обошлось без американских военных биологов, работающих в Африке.

ВОЗ 29 мая отрапортовал о 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян, которые отмечены в 23 странах. Первые случаи оспы обезьян были обнаружены в мае у людей в Италии и Швеции, хотя испанские СМИ утверждают, что выявленные случаи отмечались в автономном районе Мадрида еще в апреле этого года. Затем болезнь поразила Канаду, Францию, Австралию и США, а теперь первый отмечен уже в Финляндии, что говорит о том, что зараза вплотную подобралась к границам России.

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Проблема заключается в том, что о полном излечении человечества от натуральной оспы было объявлено еще в 1980 году, и с этого момента во многих странах мира, в том числе и в СССР, перестали делать прививки от неё.

Соответственно иммунитета у многих жителей России и бывших советских республик уже нет, зато американские военные продолжали экспериментировать над патогенами оспы, считая их одними из главных средств наступательного биологического оружия.

Поэтому возбудители оспы и Эболы из Африки активно изучались, их пытались генетически модернизировать в американских военно-биологических лабораториях Украины, о чем свидетельствуют многочисленные документы, представленные министерством обороны РФ. Оспа обезьян правда не столь смертельна как натуральная и ею можно заразиться только при длительном тесном контакте, но тем не менее она быстро распространяется, что наводит на мысль о том, что ей помогли распространиться.

Карта ВОЗ о распространении заболевания в мире на 29 мая.

Примечательно, что заболевание сначала поразило Европу, являющуюся рыночным конкурентом США, а американские фармацевтические компании сразу же отреагировали на новость, предложив массовую вакцинацию. Не исключено, что это тестирование с целью проверки реакции местных систем здравоохранения, а также темпов распространения заболевания, чтобы математически вычислить формулы воздействия уже боевых токсичных штаммов.

Подобным образом американские военные биологи уже тестировали новые штаммы кори в 2018 – 2019 годах на территории Украины и Казахстана с целью проверки эффективности мер защиты и вакцинации, а также общий охват населения. При этом были использованы уже новые штаммы кори, которые делали прежние вакцины бесполезными. Поэтому и нынешняя вспышка оспы обезьян – преднамеренная утечка для проведения массовых испытаний «на местности».

К выводу, что это преднамеренная акция американских биологов либо халатность при хранении возбудителей, пришли и российские военные. Так, на прошлой неделе на брифинге глава РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кирилов отметил, что оспа обезьян была занесена из Нигерии, где работает минимум четыре биолаборатории США. При этом он пришёл к выводу, что ампулы с возбудителем болезни из лабораторий в США вполне могли попасть к террористам.

Слайд из доклада МО РФ об оспе обезьян.

Интересно, что американские инструкторы обучали украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы. Но это еще не всё! Оказывается, с 2003 года Пентагон разработал программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию. То есть служащие минобороны США заранее готовили свою армию и чиновников, так как рассматривали применение оспы в качестве боеприпаса.

В связи с этим Минобороны РФ предложило ВОЗ провести немедленную ревизию и обследование американских военно-биологических лабораторий в Нигерии.

«Учитывая многочисленные случаи нарушения техники безопасности, а также факты ненадлежащего хранения опасных патогенов, российская сторона призывает ВОЗ провести расследование деятельности американских биолабораторий в Абудже, Лагосе и Зариа, а также известить мировую общественность о полученных результатах», – отметил Кирилов.

И очевидно, что вспышка оспы обезьян вовсе не случайна, а заранее спланирована и осуществлена именно в период затухания мировой пандемии Covid-19, чтобы ей на смену пришла другая лихорадка. При этом военными стран НАТО уже прорабатывались варианты и различные сценарии, связанные именно с этим патогеном. На это указали в Минобороны РФ.

«Следует напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами. Так, по данным европейских и американских СМИ в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года… отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян», – заявил глава РХБЗ Минобороны России.

Речь идёт об отчете военной НПО Nuclear Threat Initiative (NTI), обслуживающей Пентагон, под названием «Укрепление глобальных систем для предотвращения биологических угроз с серьезными последствиями и методами реагирования на них». В нём описывается осуществление в марте 2021 года совместных штабных учений NTI и Мюнхенской конференции по безопасности с моделированием возможной новой пандемии оспы обезьян.

Примечательно, что согласно плану учений, пандемия должна была стартовать в мире в начале июня нынешнего года. Это просто поразительно, так как по сути военное ведомство США следовало в деле реального распространения модернизированного недуга проведенным учениям. И это вовсе не совпадение, так как подобные сценарии просто так не появляются, тем более в Пентагоне.

Как раз кстати в НИИ медицины инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID) Форт-Детрик, где разрабатываются многие виды биологического оружия, много лет вели исследования штаммов обезьяньей оспы якобы с целью создания вакцины. Но на самом деле велись работы в деле «усиления функций вируса», то есть искусственного повышении у исходного штамма степени заразности и патогенности. При этом во время испытаний преднамеренному заражению модифицированному вирусу подверглись и в итоге умерли тысячи разных видов обезьян.

Форт-Детрик.

И тут стоит призадуматься, так как в самой Африке от обычной оспы обезьян умирают от 1 до 10% инфицированных. Представьте себе, что в итоге запущена была уже хорошо доработанная вариация заболевания, способная поражать и вызывать осложнения и смерть у миллионов людей. Кстати, на днях на данном континенте от нынешней вспышки уже скончался первый сорокалетний пациент, как сообщили в Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC).

Как видим для беспокойства есть все основания, которые подтверждаются еще и гражданскими экспертами из разных стран по поводу опасности дальнейшего распространения оспы обезьян. Так, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что в случае массового заражения, вероятно появление новых мутаций.

«Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно», – уточнил он.

Дальше больше! От человека оспой обезьян могут заразиться домашние и дикие животные, которые станут дополнительными переносчиками заболевания и смогут ускорить его распространение. Об этом на днях заявили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Особенно это касается хомячков, белых мышей и крыс, и при этом не исключается массовое уничтожение.

«Домашние грызуны в идеале должны быть изолированы в контролируемых помещениях с соблюдением респираторной изоляции (например, в лабораториях). Эвтаназия должна быть последним средством, если тестирование и/или изоляция невозможны», — говорится в рекомендациях ECDC.

Получается, что возникновение новой эпидемии не просто возможно, а реально и ближайшие события могут укрепить данное утверждение. Либо это очередное тестирование распространения заболеваний и устойчивости их к медикаментам, как это было с корью в 2018-19-х годах с целью подготовиться к использованию более смертельного искусственного вируса.

А насколько готовы системы здравоохранения республик СНГ к данным угрозам? Так, в Казахстане во время последней вспышки кори местная санитарно-эпидемиологическая система оказалась абсолютно неспособной преодолеть проблему, пока из России не привезли новые вакцины против более токсичных штаммов, изначально появившихся на Украине.

При этом главный санитарный врач Жандарбек Бекшин тогда утверждал, что данные штамма были якобы завезены в страну украинскими мигрантами. Но тогда я писал что, напротив, вспышка новой токсичной кори произошла в отдалённых аулах, где украинцев не могло быть по определению, а заразу распространили сотрудники американских спецслужб, взяв патогены из Центральной референс-лаборатории в Алматы, работающей по программе Пентагона.

Недавно Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон о биологической безопасности, но эффект от этого противоположный, так как он, наоборот, еще больше разрушает систему контроля. Так, бывший глава санитарной службы Казахской ССР и врач-эпидемиолог Юрий Анохин написал следующее:

«Глухота власти к собственному народу, молчаливое созерцание хронической системности профессиональной несостоятельности государственного управления, в очередной раз подрывают авторитет и очерняют репутацию действующей власти. Согласно подписанному Закону, государство отстраняется от ответственности за биологическую безопасность и ограничивается лишь государственным контролем и надзором за соблюдением требований в области биологической безопасности».

Получается, что бывшие советские республики по периметру России не просто беззащитны и в них свободно действуют американские военно-биологические лаборатории, но и становятся одновременно полигоном, плацдармом и трамплином для распространения опасных заболеваний. Это еще и еще раз ставит вопрос, на примере вскрывшихся фактах на Украине, о развитии системы биологической защиты и принуждения «союзников» к ликвидации на своей территории военных баз НАТО в виде лабораторий.