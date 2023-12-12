Мир охватила «биполярка»: окно возможностей на фронте для Украины захлопнулось – Золотарёв
Украина потеряла свое «окно возможностей» для наступления на неопределенный период. Это показало, что США неспособны обеспечить тот миропорядок, который они выстраивали после развала СССР, и мир снова стал биполярным.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Окно возможностей для Украины, для наступления закрылось на неопределенный период. Чудес не бывает, поскольку США продемонстрировали, что они готовы ограниченно помогать. Ограниченные возможности и у Великобритании. Поэтому неудивителен результат, но говорить о том, что Путин побеждает – тут, скорее другое, тут США теряют.
То есть, они неспособны обеспечить тот миропорядок, геополитический порядок, который мы наблюдали последние 30 лет после краха Советского Союза. И понятно, что мир становится биполярным, и прием Путина в Объединенных Арабских Эмиратах наглядно показывает, что симпатии Глобального Юга не на стороне Соединенных Штатов, Великобритании, Евросоюза», – заключил Золотарев.
Спасибо!
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