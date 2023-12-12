Мир охватила «биполярка»: окно возможностей на фронте для Украины захлопнулось – Золотарёв

Анатолий Лапин.  
12.12.2023 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина потеряла свое «окно возможностей» для наступления на неопределенный период. Это показало, что США неспособны обеспечить тот миропорядок, который они выстраивали после развала СССР, и мир снова стал биполярным.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла свое «окно возможностей» для наступления на неопределенный период. Это показало, что США...

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«Окно возможностей для Украины, для наступления закрылось на неопределенный период. Чудес не бывает, поскольку США продемонстрировали, что они готовы ограниченно помогать. Ограниченные возможности и у Великобритании. Поэтому неудивителен результат, но говорить о том, что Путин побеждает – тут, скорее другое, тут США теряют.

То есть, они неспособны обеспечить тот миропорядок, геополитический порядок, который мы наблюдали последние 30 лет после краха Советского Союза. И понятно, что мир становится биполярным, и прием Путина в Объединенных Арабских Эмиратах наглядно показывает, что симпатии Глобального Юга не на стороне Соединенных Штатов, Великобритании, Евросоюза», – заключил Золотарев.

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