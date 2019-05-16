Мир охватила вышиваночная истерия

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посольство Швейцарии на Украине присоединилось к празднованию Дня вышиванки, разместив приветствия в своем аккаунте в Twitter, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“С Днем Вышиванки от Посольства Швейцарии в Украине!”, – говорится в публикации.

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Напомним, традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году он пришелся на 16 мая.

К празднованию уже присоединился ряд посольств во всем мире. Среди них: Алжир, Стамбул, Германия.

Фото в вышиванках также опубликовали посольства Сенегала, Нигерии, Литвы, Португалии.

Посольстве Украины во Франции также присоединилось к празднованию Дня вышиванки, о чем сообщили в Twitter посольства.

“Посольство Украины во Франции поздравляет украинцев с Днем вышиванки! Вышиванка – наш оберег!”, – говорится в сообщении.

В посольстве Украины в Марокко также присоединились к вышиванковому флешмобу, сделав фото в одеяниях под пальмой.

В честь праздника пришли в парламент в украинских вышиванках и канадские депутаты.”Наполнили канадский Парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинским интернами”, – сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, ставший недавно фигурантом уголовного дела относительно продажи недвижимости в Крыму.

А в посольстве Израиля даже сняли небольшое приветственное видео.