Мир охватила вышиваночная истерия
Посольство Швейцарии на Украине присоединилось к празднованию Дня вышиванки, разместив приветствия в своем аккаунте в Twitter, передает корреспондент ПолитНавигатора.
“С Днем Вышиванки от Посольства Швейцарии в Украине!”, – говорится в публикации.
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Напомним, традиционно день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая, поэтому в этом году он пришелся на 16 мая.
К празднованию уже присоединился ряд посольств во всем мире. Среди них: Алжир, Стамбул, Германия.
Фото в вышиванках также опубликовали посольства Сенегала, Нигерии, Литвы, Португалии.
Посольстве Украины во Франции также присоединилось к празднованию Дня вышиванки, о чем сообщили в Twitter посольства.
“Посольство Украины во Франции поздравляет украинцев с Днем вышиванки! Вышиванка – наш оберег!”, – говорится в сообщении.
В посольстве Украины в Марокко также присоединились к вышиванковому флешмобу, сделав фото в одеяниях под пальмой.
В честь праздника пришли в парламент в украинских вышиванках и канадские депутаты.”Наполнили канадский Парламент украинскими узорами. День вышиванки в Оттаве празднуем с канадскими депутатами и украинским интернами”, – сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, ставший недавно фигурантом уголовного дела относительно продажи недвижимости в Крыму.
А в посольстве Израиля даже сняли небольшое приветственное видео.
Посольство Ізраїлю🇮🇱 вітає усіх українців з Днем Вишиванки💙💛#ДеньВишиванки#VyshyvankaDay@MFA_Ukraine pic.twitter.com/u7gsTjWEAN
— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 16 мая 2019 г.
Спасибо!
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