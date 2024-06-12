«Мир отвернулся от США, не могу представить последствия» – полковник Макгрегор

Максим Столяров.  
12.06.2024 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


После восставшей против гегемонии Запада России быстро выяснилось, что от диктата США давно устал весь мир.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После восставшей против гегемонии Запада России быстро выяснилось, что от диктата США давно устал...

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«Сейчас мир всё больше отворачивается от нас. Не только Россия устала от того, что над ней издеваются и угрожают. Это не только Китай, Индия, Иран, и около 120 стран мира – все они приняли решение выйти из-под нашей финансовой системы, чтобы найти способ избежать торговли в долларах.

Теперь Саудовская Аравия объявила, что больше не будет нефтедоллара. Я даже представить себе не могу последствия этого решения», – сказал Макгрегор.

«А реакция Вашингтона заключается в том, чтобы наказать всех, издеваться над всеми, и продолжать делать то, что делал до сих пор, вместо того, чтобы изменить подход, сократить расходы», – добавил полковник.

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