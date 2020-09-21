Мир потерял интерес к Украине

21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские проблемы давно превратились в рутину, от которой стараются убежать мировые игроки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Николай Волгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, генассамблея ООН для Украины – это не будет ни интересно, ни важно. Всё же очевидно, Украина уже давно не в мейнстриме мировой политики. Наши проблемы превратились в такую рутину, от которой многие пытаются убежать. Поэтому то, что она пройдет в формате телеконференции, многие даже выдохнут, что не придется искать обходных дорожек, стряхивать с локтя каких-то назойливых просителей.

Я думаю, будут обсуждаться те темы, которые сейчас мейнстримные, на повестке дня и в первую очередь это мировая пандемия и ее последствия, глобальные последствия, последствия для мировой экономики, помощь странам, которые развиваются и не могут справиться. Возможно, это сотрудничество в сфере вирусологии, иммунологии, разработка вакцин. Поэтому я не думаю, что Донбасс, становление хрупкой украинской демократии будет кого-то волновать», – заявил эксперт.

«Ну, у Зеленского будет видеообращение, наверняка его разберут на цитаты», – отметил модератор конференции.

«Ну, очевидно это мы разберем на цитаты. Соберемся с вами через неделю и будем для внутреннего рынка разбирать на цитаты, – скептически возразил Волгов. – Кто-то скажет – какая блестящая речь, блогеры на «зелёном подкорме». Кто-то, наоборот, из «свидомых» адептов седовласого гетмана скажут – вот это провал. Помните, как Порошенко выступал, вот это было, а это – так».