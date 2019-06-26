26.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Косово, Мнение, Политика, Россия, Сербия
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Мир прозрел в отношении сербов

Мировое сообщество уже признает, что со стороны сербов есть больше готовности урегулировать косовский конфликт, чем со стороны албанцев.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Москве высказал доцент РГГУ Никита Бондарев , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если до прошлого года в глазах мирового сообщества албанцы были хорошими ребятами, а сербы нет. Но сейчас картина начала меняться. Сербы избавляются от негативного флера 90-х годов, когда их считали геноцидниками и шовинистами. Эти кампании осуществлялись американским пиар-агентсовм сначала в интересах Хорватии, а потом в интересах боснийских мусульман. Потом и Косово к ним обращалось. Эти усилия оказались тщетными. Все большему количеству людей на Западе понятно, что невозможность компромисса по Косово это не вина сербов», – сказал Бондарев.

При этом он полагает, что позиции сербов и албанцев по косовскому вопросу расходятся.

«Еще год-полтора назад казалось, что возможность компромисса есть. Сейчас непонятно, как он может быть достигнут. Албанцы не желают отдавать хоть какие-то территории, даже населенные этническими сербами. С другой стороны, подавляющее количество сербов не готово признавать независимость Косово», – сказал Бондарев.

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