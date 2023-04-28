«Мир разваливается» – российский геостратег прогнозирует эпоху войн на руинах Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крах гегемонии Запада ведёт к разрушению всей системы миропорядка, которое будет сопровождаться глобальных хаосом, войнами и катастрофами.

Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мир разваливается. Держаться за границы, пытаться кому-то объяснять, что есть наши границы, наши законы, договорённости – забывайте. Тридцать лет спокойствия, которые были с глобальной точки зрения, это было золотое время. Тихое, спокойное. Последний раз такое золотое время в истории человечества я могу назвать только времена императора Римской империи Трояна – там была тишина. Когда в первый раз к границам Римской империи пришли варвары – римляне были счастливы. Несколько сот тысяч рабов сами пришли», – рассуждал он.

«Мы входим во время, где будет куча войн, катастроф, бед. Ближайшие годы будут такими. Потом будет возрождение, новые конфигурации, но это время нужно пережить», – заключил Школьников.