«Мир разваливается» – российский геостратег прогнозирует эпоху войн на руинах Запада
Крах гегемонии Запада ведёт к разрушению всей системы миропорядка, которое будет сопровождаться глобальных хаосом, войнами и катастрофами.
Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мир разваливается. Держаться за границы, пытаться кому-то объяснять, что есть наши границы, наши законы, договорённости – забывайте.
Тридцать лет спокойствия, которые были с глобальной точки зрения, это было золотое время. Тихое, спокойное. Последний раз такое золотое время в истории человечества я могу назвать только времена императора Римской империи Трояна – там была тишина. Когда в первый раз к границам Римской империи пришли варвары – римляне были счастливы. Несколько сот тысяч рабов сами пришли», – рассуждал он.
«Мы входим во время, где будет куча войн, катастроф, бед. Ближайшие годы будут такими. Потом будет возрождение, новые конфигурации, но это время нужно пережить», – заключил Школьников.
Спасибо!
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