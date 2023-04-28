«Мир разваливается» – российский геостратег прогнозирует эпоху войн на руинах Запада

Владимир Гладков .  
28.04.2023 22:49
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Крах гегемонии Запада ведёт к разрушению всей системы миропорядка, которое будет сопровождаться глобальных хаосом, войнами и катастрофами.

Об этом в эфире интернет-канала «Перспектива» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Крах гегемонии Запада ведёт к разрушению всей системы миропорядка, которое будет сопровождаться глобальных хаосом,...

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«Мир разваливается. Держаться за границы, пытаться кому-то объяснять, что есть наши границы, наши законы, договорённости – забывайте.

Тридцать лет спокойствия, которые были с глобальной точки зрения, это было золотое время. Тихое, спокойное. Последний раз такое золотое время в истории человечества я могу назвать только времена императора Римской империи Трояна – там была тишина. Когда в первый раз к границам Римской империи пришли варвары – римляне были счастливы. Несколько сот тысяч рабов сами пришли», – рассуждал он.

«Мы входим во время, где будет куча войн, катастроф, бед. Ближайшие годы будут такими. Потом будет возрождение, новые конфигурации, но это время нужно пережить», – заключил Школьников.

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