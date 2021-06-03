Мир скоро откажется от угля, нефти и газа? – что думает руководство России

Руководство России не верит в обнародованные накануне прогнозы Международного энергетического агентства о возможности отказа мировой экономики в обозримой перспективе от угля, нефти и газа.

Об этом на Международном экономическом форуме-2021 заявил Александр Новак, заместитель председателя правительства Российской Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все читали прогноз, который сделало Международное энергетическое агентство, и рекомендации, которые там есть, – о том, что нужно со следующего года прекратить финансирование новых инвестиционных проектов в нефтяной, газовой и угольной промышленности.

Если мы представим, что с завтрашнего дня прекращаются инвестиции в новые проекты, то цены на нефть будут, наверное, 200 долларов, цены на газ, наверное, взлетят, волатильность повысится.

Наверное, мы должны более ответственно подходить к тем предложениям, которые звучат в этой части. Когда мы говорим об энергоресурсах, то это главный источник энергетической безопасности, потому что это – источник для всех других отраслей промышленности.

Назывались цифры, что (согласно прогнозу МЭА до 2050 года – ред.) потребность в энергии вырастет на 30%, потребность в электроэнергии вырастет в два раза за тот же период. А ее ещё нужно будет выработать. Наверное, надо более чётко считать, достаточно ли этих новых источников энергии для того, чтобы покрыть потребности.

Безусловно, их выработка будет расти, но не надо уже сегодня отказываться от существующих источников энергии. Надо делать так, чтобы эти источники энергии были тоже экологичными.

К сожалению, в этой сфере мало коммерциализированных технологий, над этим надо работать, чтобы это активно внедрялись в соответствующие сферы деятельности каждого человека.

Я, всё-таки, верю и в нефть, и в газ на ближайшие десятилетия. Безусловно, нужны и возобновляемые источники энергии. И мы тоже будем этим заниматься и занимаемся, у нас есть программа. Уголь тоже будет долгое время использоваться, хотя он будет сокращать свою долю в энергетическом балансе. Китай, например, в прошлом году ввел 34 ГВт угольных мощностей. Наверное, через какое-то время будет достигнут пик, и потом относительно пика будет снижение. Жизнь покажет, как будет развиваться ситуация с технологиями. Нам надо не допускать хайпа, быть более ответственным.

Легко посчитать задним счётом, как достичь «углеродной нейтральности к 2050 году» – надо просто прекратить инвестиции с завтрашнего дня в традиционные источники энергии. Но это же просто математика, жизнь по-другому складывается. Если бы всё так было легко, то, наверное, наши компании, которые занимаются в этом секторе, и не только российские, но и мировые, не продолжали бы инвестировать. Но, к счастью, компании продолжают инвестировать. И инвестиции растут в 2021 году, и в 2022 году они будут расти», – сказал Новак.