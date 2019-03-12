«Мир снова поделился на блоки. Грядет третья мировая война» – политолог

12.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Мир стремительно приближается к глобальному конфликту с участием государств, обладающих ядерным оружием.

К такому выводу в колонке, опубликованной киевским интернет-изданием “Апостроф” приходит украинский политический аналитик Андрей Бузаров, по словам которого, сегодня возросла вероятность ядерного противостояния.

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“Если мы сравним ситуацию накануне Первой и Второй мировых войн с нынешней, то увидим многие тенденции, что мы потихоньку движемся к третьей мировой войне. Во-первых, это дискредитация международных органов: в свое время Лига Наций не смогла примирить враждующие стороны, сейчас ООН бездействует. Во-вторых, мы видим множество конфликтов: накануне Второй мировой войны была финская кампания, аннексия территорий в Африке, и сегодня мы видим, что происходит на востоке Украины, в Сирии.

Мы видим самое страшное – это разделение мира на два блока, также было накануне Второй мировой войны: были страны Оси и Антигитлеровская коалиция, а сегодня мы четко видим НАТО и его союзники (к ним относится и Украина) и евразийское сближение России и Китая, а также их союзников – Ирана, Северной Кореи, Сирии Башара Асада. То есть мы четко видим линию разлома, видим симптомы. Где может начаться война – это уже другой вопрос, но то, что тенденция есть – это уже очевидно”, – полагает Бузаров.