«Мир спас советский Солдат» – дети ответили фальсификатору Трампу

02.09.2020, Москва, Иван Добровольский

К 75-й годовщине завершения Второй мировой войны международное патриотическое движение «Бессмертный полк России» открыло выставку детских рисунков под названием «Мир спас советский солдат».

Мероприятие проходит в режиме онлайн на сайте организации – это вынужденная мера, продиктованная пандемией коронавируса. Изначально же организаторы планировали открыть выставку в офисе ООН в Женеве.

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Как сообщила нам международный пресс-секретарь «Бессмертного полка России» Светлана Конева, в выставке приняли участие работы из 75-ти стран мира. Среди них рисунки детей из таких отдаленных стран, как Танзания, Колумбия, Маврикий, Тунис и другие.

«Год назад я проводила выставку в ООН знаменитейшего советского фотографа Халдея, поэтому изначально мы планировали провести эту выставку в ООН в Женеве, но коронавирус помешал этому. Но планы остаются, и когда пандемия закончится, мы сможем провести выставку в одном из залов ООН, чтобы люди смогли увидеть, как дети смотрят на события 75-летней давности.

Мы неслучайно назвали эту выставку «Мир спас советский солдат». Особо важно, чтобы это прозвучало после того, как, например, Дональд Трамп, выступая, рассказывает, что была война, в которой «победили две прекрасные страны – США и Великобритания».

А дети, которые знают, что их прабабушки-прадедушки воевали и освобождали Европу и весь мир от фашизма, они смотрят на эти события так.

В работе выставки принимают участие дети из 75-ти стран. Там есть такие экзотические государства, как Бенин и Того – там тоже есть наша русскоязычная диаспора, есть дети, которые там растут и предки которых воевали. Конечно, есть и наивные, детские работы, а есть и очень красивые, но важно, что все рисунки не оставляют равнодушными», – говорит Конева.

Изюминкой выставки стало то, что все рисунки, присланные детьми, вставлены в большие и красивые рамы – будто картины великих художников в известнейших музеях мира.

«Мы знали, что это будут детские рисунки и понимали, что выставка стартует в онлайне, но чтобы дети почувствовали себя настоящими художниками, мы взяли все эти детские работы и сделали обрамление – такие большие музейные багетные рамы.

То есть, ребенок смотрит на свою работу, а она в такой же раме, как висят, допустим, картины в Лувре, Эрмитаже. Это «наивные» детские рисунки в настоящих рамах, как у больших художников. То есть, мы хотели дать почувствовать детям, которые принимали участие в этой выставке, что они настоящие художники.

Конечно, это мелочь, но им приятно, они чувствуют, что принимали участие в большом и интересном мероприятии», – добавила координатор «Бессмертного полка».

Выставка «Мир спас советский солдат» имеет большое просветительское значение. Благодаря ей дети узнают больше о настоящих героях и подвиге солдат Красной Армии, их вкладе в победу во Второй мировой войне, считает председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

«Потомки должны помнить о подвиге предков. Особенно о таком, как Победа в Великой Отечественной и Второй мировой войне. У детей должны быть герои, обязательно сильные, обязательно спасающие целый мир. Им нужно на кого-то равняться, чтобы вырасти достойными людьми.

И они есть, самые настоящие, по-настоящему спасшие целый мир – солдаты советской армии, теперь уже прадедушки и прабабушки нынешних российских ребят. То, что в выставке принимают участие дети из других стран – это прекрасно.

Значит, там тоже знают, помнят и чтут великий подвиг советского народа. Значит, для этих детей советские солдаты тоже герои, и это правильно, ведь они действительно спасли мир. И весь мир, а не только Россия, не должен этого забывать», – подчеркнул Герой России.