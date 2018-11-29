Мир спокойно переживет крах украинской государственности – киевский журнал

29.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Деструктивный патриотизм и атаманщина разрушают ослабленную внутренними распрями и дискредитированную местной элитой в глазах международного сообщества Украину.

Об этом пишет журнал “Український тиждень”, отмечая, что ни одна украинская предвыборная кампания не проходит без заграничных турне тех, кто хочет позиционировать себя как альтернативу или будущую власть в стране.

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В публикации указывается, что такие вояжеры не жалеют эпитетов, когда говорят о текущем состоянии страны, и “именно их усилиями образ Украины как failed state становится значительно убедительнее, чем в сюжетах Russia Today”.

“Мир достаточно спокойно может пережить крах украинской государственности: развитые страны охотно примут какую-то часть политических эмигрантов и беженцев, выразят в случае чего беспокойство и даже выпустит очередную волну санкций против России, которая легко вернет в свою орбиту «Малороссию». Но спасать ослабленную внутренними распрями, дискредитированную местной элитой в глазах международного сообщества Украину, никто не станет. Если мы сами не можем преодолеть атаманство и деструктивный «патриотизм», то зря история дала нам еще один шанс через 100 лет после поражения в освободительной борьбе”, – резюмирует “УТ”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, по мнению экспертов, Польша, Венгрия и Румыния готовятся приступить к разделу Украины.