Мир сразу перевернулся, стоило России вернуться к себе самой – Артамонов

В мире идет смена парадигмы, где Россия воспринималась как жертва, которую вписали в западноевропейскую цивилизацию, и она с этим согласилась. А теперь Россия заявила свои права великой державы, которая не является экспансионистской, но в то же время – решительно претендует на своё, исконное.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил бывший военный разведчик, военный и политический эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы очень часто любим представлять Россию в качестве жертвы: на нас всё вечно нападают, мы защищаемся. С одной стороны, это правильная роль, которая нас характеризует в основном как восточное государство не западного типа. Все восточные государства не выходят за пределы ареала своего обитания, будь то Китай, Индия, Россия. Мы не стремимся к экспансионистским войнам, поэтому достаточно легко уступили Аляску, не стали лезть на Гавайи, не заявили свои права на Антарктиду, которую мы открыли, вопреки общепринятой практике первооткрывателей. Это всё не общие слова, а это на самом деле – нас россиян, русских, характеризует как нацию, которая сидит в своей Евразии и никуда из своей Евразии, из своих земель, которые мы освоили, как сплав титульных народов, пытается не вылезать», – отметил он.

По словам эксперта, в новейшее время Россия пыталась вписаться в западную цивилизацию. И случилось это не в 1991 году с распадом СССР, а еще раньше – с эпохи застоя.

«Это мы сейчас выступили челленджерами, бросили вызов. А начиная ещё с эпохи позднего брежневизма, нас вписали в прозападную колониальную плоскость, поглощение нас самих цивилизацией западного типа, западноевропейской цивилизацией, где Америка и даже Япония, и Австралия является её частью. И мы с этим согласились, мы абсолютно так действовали в рамках корпораций 80-х годов, и это всё имеет отношение к сегодняшнему дню. Потому что когда пришел к власти, к мандату Владимир Владимирович Путин, не сразу, но он достаточно чётко решил поменять сложившуюся систему отношений и заявить о том, что мы отныне не стремимся к тому, чтобы вписаться в этот мировой порядок. Сейчас мы предложили новый мировой порядок. Мы выступили такими провокаторами, как угодно. Нам в ответ предъявили счёт и сказали: «ну как же так, мы были уверены, что мы договорились. Мы же договорились, что вы, россияне, станете частью системы и займёте там свою собственную клеточку». Мы сказали: «нет, мы предпочитаем вспомнить о том, что была эпоха Сталина, была эпоха великой Российской империи. Мы снова хотим себе эту роль», – указал Артамонов.

Таким образом, по словам обозревателя, Россия заявила о своих исконных правах, и это было потрясением для тех, кто уже в принципе решил, что все согласовано и договорено.

«В общем-то, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке, на Украине, Центральной Азии, в районе Тихого океана диктуется именно нашей новой позицией. Потому что если бы позиция оставалась именно той, которой Россия следует последние полвека, то мы бы во многом исходили из того, что Запад лучше, Запад развитее, такие они правильные и хорошие. И, как сейчас стало ясно, эти взгляды у нас практиковались верхушкой очень сильно и всегда опирались на материальное благополучие, как будто его нужно было ставить во главу угла», – заключил Артамонов.