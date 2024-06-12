«Мир устал от США» – американец о ПМЭФ

Максим Столяров.  
12.06.2024 08:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Петербург, Россия, США, Экономика


Петербургский международный экономический форум показал, что американской гегемонии в мире настал конец.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Петербургский международный экономический форум показал, что американской гегемонии в мире настал конец. Об этом...

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«Эта конференция привлекла людей из 136 разных стран. Это была одна из самых удивительных экспозиций, которые я когда-либо видел. Выставочный центр на окраине Санкт-Петербурга, и из него виден весь город. Банки, компании, продающие самые разные продукты, от часов до роботов и искусственного интеллекта. А также обсуждение того, что означает будущее БРИКС», – сказал аналитик.

«Ещё пять лет назад не было альтернативы Западу. Приходилось либо иметь дело с долларами США, либо вы не могли вести дела на международном уровне. Если вы хотели заниматься какой-либо коммерцией, вам приходилось кланяться США. Но люди устали от того, что США ведут себя, как хулиганы», – резюмировал Джонсон.

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