«Мир уже не выносит Зеленского и перестал сочувствовать украинцам» – украинский бизнесмен

Мир уже не верит и не сочувствует украинцам, поэтому Путин и Трамп могут совместно принуждать Зеленского к прекращению сопротивления.

Об этом в эфире своего блога заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские обстрелы – это психологическое воздействие на Зеленского и принуждение к миру. И чем больше Зеленский делает оскорбительных заявлений в сторону соседней страны, а также в сторону Уиткоффа или других лидеров, чем больше он заявляет и сопротивляется подписанию каких-то документов, – прилетают по мирным людям бомбы. Так что, я думаю, что это будет продолжаться, потому что оказывается фантастическое давление на все руководство Украины, в том числе и через эти бомбежки. Они как будто бы действуют вместе со Штатами. США заставляют подписывать нужные документы, угрожают санкциями, а в это время Путин разбивает города и говорит – ну вот же Зеленский же сам виноват, никак не хочет заканчивать войну», – вещал Балашов.