Мир в Черном море более выгоден России – британский эксперт

Прекращение огня в Черном море более выгодно для России, которая получает возможность работать в регионе и вернуть свои корабли, не опасаясь ударов.

Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень выгодно для России, если они смогут вернуться в Черное море на законных основаниях, и во всем Черном море будет объявлено перемирие, это пойдет им на пользу. Для украинцев, если вы посмотрите на Одессу, то увидите знаменитые порты, прекрасную погоду в средиземноморском стиле. Это очень привлекательные места для отдыха и так далее. Украинцам нужно вывозить зерно из Одессы через порты на побережье к Босфору, в нижней левой части карты и дальше в Средиземное море. Босфор, конечно, находится в Турции, и Турция контролирует его в соответствии с «Монтревским договором» 1936 года, поэтому они решают, кто может входить и выходить из Босфора во время войны. В противном случае он должен оставаться открытым, но они могут решать, какие корабли могут заходить в порты, и Турция очень четко обозначила свою позицию, заявив, что не будет пропускать военные корабли через Босфор, пока идет конфликт. И они абсолютно правы. Так что это преимущество для Украины, что они могут вывозить больше своих товаров из одесских портов в Босфор, что гораздо безопаснее, чем раньше», – сказал эксперт.

Впрочем, он считает, что для РФ здесь больше плюсов.