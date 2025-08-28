Мир возможен только после стратегического поражения Украины – иноагент Латынина
СВО на Украине будет продолжаться до исчезновения значительного количества причин этого конфликта.
Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы начинаете со слов «мы все хотим мира». Вам ответить? Прочный мир в данной конфигурации будет достигнут со стратегическим поражением Украины. И все эти пипеточные вливания только продлевают агонию Украины… Эта война, скорее всего, как мы видим, завершится стратегическим поражением Украины, и там, где пройдут границы, там будут проходить границы между русским и украинским языком…
Война будет продолжаться, если её не остановить серьёзными уступками со стороны Украины, до стратегического поражения Украины, вот, что, скорее всего, произойдёт. А поскольку ни на какие уступки Зеленский, боясь потерять власть, не пойдёт, она будет продолжаться до стратегического поражения Украины и исчезновения значительного количества причин этой войны», – сказала Латынина.
При этом она с раздражением отреагировала на реплики о том, что жестоко так говорить о «жертве».
«Я, в отличие от соевых леваков, не рассуждаю в категориях «жертва и агрессор». Ваша речь является типичной манипуляцией.. А что же касается изначальных причин конфликта, то если Украина считает себя такой маленькой, то, наверное, было бы правильно вести другую политику. Причём, по отношению не к России, а к своим гражданам. Наверное, не надо было заниматься дерусификацией областей, осуществлять проект «Анти-Россия».
Потому что если у тебя рядом есть крокодил, который щёлкает зубами, не надо было слушаться активистов и думать, что американские, особенно демократические политики и НКО, которые финансируют этих активистов, действительно будут выполнять свои обещания. Это называется вести взвешенную международную политику», – аргументировала либералка.
