Мир вступает в эпоху передела границ, останутся не все государства – Ваджра

Анатолий Лапин.  
28.07.2023 17:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Ближайший исторический период будет характеризоваться жестким переделом границ, в результате ухода из Европы гегемона в лице США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ближайший исторический период будет характеризоваться жестким переделом границ, в результате ухода из Европы гегемона...

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По мнению Ваджры, этот передел коснется также и других континентов, а в результате сохранятся не все государства.

«Мы подошли к черте передела разнообразных границ, политических. Мир меняется и будет меняться, причем, самым радикальным образом. Будет передел границ – все, к чему мы привыкли, эти политические карты, постепенно эти политические карты будут меняться, их будут перепечатывать заново. Более того, будут меняться не только границы – на определенном этапе начнут исчезать существующие сейчас государства.

Я мог бы назвать пятерку, ну, вот, допустим, Украина – первая, если брать европейский регион. Это не только будет в европейском регионе. Украина – первая, она открывает, ей почетная миссия – открыть новую эпоху. В Европе будет серьезный передел. Когда уйдут США, а они уйдут, это настолько сейчас очевидно.

Когда гегемон уходит, в Европе начнутся замечательные события. Нам надо западную границу укреплять, потому что там такое начнется, что мало никому не покажется. И вот то, что там начнется, в том хаосе, останутся не все государства», – заключил Ваджра.

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