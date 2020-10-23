23.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Мир вступил в усиленную гонку вооружений


Эпоха однополярного мира, в котором доминировал Запад, подошла к концу – началась глобальная конкуренция великих держав.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета и директор Евроатлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, нет никаких сомнений, что мы уже находимся на ранних этапах усиленной гонки вооружений между США и Россией, а также Америкой и Китаем.

Эксперт объясняет, что официальные доктрины США, включая «Обзор ядерной политики» и «Национальную стратегию», доказывают возвращение конкуренции великих держав, в ответ на что Россия продолжила свою программу модернизации вооруженных сил, в том числе, в ядерной области.

Однако, по мнению политолога, в настоящий момент эскалации препятствуют экономические ограничения. Страны не в состоянии участвовать в полномасштабной гонке ни в области обычных вооружений, ни в ядерной сфере, считает он.

«Что касается СНВ-III, если к власти придет Джо Байден, вероятно, мы достигнем продления договора как минимум на один год. Важно начать изучать, какой вид контроля над ядерными вооружениями у нас может быть на двусторонней основе, учитывая многополярность ядерного мира», – резюмировал Легвольд.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть