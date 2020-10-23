Мир вступил в усиленную гонку вооружений

23.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Эпоха однополярного мира, в котором доминировал Запад, подошла к концу – началась глобальная конкуренция великих держав.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил заслуженный профессор кафедры политологии Колумбийского университета и директор Евроатлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд.

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По его словам, нет никаких сомнений, что мы уже находимся на ранних этапах усиленной гонки вооружений между США и Россией, а также Америкой и Китаем.

Эксперт объясняет, что официальные доктрины США, включая «Обзор ядерной политики» и «Национальную стратегию», доказывают возвращение конкуренции великих держав, в ответ на что Россия продолжила свою программу модернизации вооруженных сил, в том числе, в ядерной области.

Однако, по мнению политолога, в настоящий момент эскалации препятствуют экономические ограничения. Страны не в состоянии участвовать в полномасштабной гонке ни в области обычных вооружений, ни в ядерной сфере, считает он.

«Что касается СНВ-III, если к власти придет Джо Байден, вероятно, мы достигнем продления договора как минимум на один год. Важно начать изучать, какой вид контроля над ядерными вооружениями у нас может быть на двусторонней основе, учитывая многополярность ядерного мира», – резюмировал Легвольд.