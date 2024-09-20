«Мираж» для Украины: смертоносные французские истребители уже на пути в Киев

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Французские СМИ сообщают, что первые истребители Mirage 2000 в скором времени прибудут на Украину. Утверждается, что машины должны стать отличным подкреплением для ВСУ. Тем более, что это будут варианты Mirage 2000-5F, дополнительно доработанные с учетом специфики продолжающейся войны.

Как сообщает французская ежедневная газета Sud Ouest, первые Mirage 2000-5F (точное их количество неизвестно) Украина получит до конца текущего года. В июне факт подготовки таких машин для украинской армии подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

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По его словам, они дополнят другие западные истребители, которые используют украинцы, т.е. F-16, поставки которых начались в августе.

Mirage 2000 — однодвигательный многоцелевой истребитель с треугольным крылом. Его размеры составляют более 15 м в длину и 9 м в размах крыльев. Он выпускался компанией Dassault Aviation в 1978-2007 годах. Mirage 2000-5F является одной из самых важных модернизаций, которая была проведена в 1991 году. Он имеет модернизированную кабину пилота и улучшенные системы вооружения. Он адаптирован к широкому спектру вооружения класса «воздух-воздух».

Именно под последнее и будут проводить модификации, которые французы проведут (на базе в Казо) для украинской армии.

Принятые на вооружение самолеты Mirage 2000-5F также должны быть адаптированы для вооружения класса «воздух-земля».

«В результате они должны лучше проявить себя в условиях войны с Россией, эффективнее уничтожать позиции россиян и оказывать вдумчивую поддержку истребителям F-16», – говорится в публикации.

Украинский пвоенный ортал Defence Express отмечает, что такого рода изменения не должны быть очень сложными в реализации, поскольку некоторые другие варианты Mirage 2000 ранее были адаптированы под оружие, способное поражать наземные цели.

В настоящее время, однако, нет подтвержденной информации о том, какое вооружение может быть задействовано в случае с подготовленным для Украины Mirage 2000-5F.

Неофициально же украинские СМИ предполагают, что это могут быть, например, бомбы AASM, которые украинцы эффективно используют, или даже крылатые ракеты SCALP-EG. Последние имеют длину более 5 м и весят около 1,3 тонны, из которых около 450 кг приходится на боеголовку BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge).