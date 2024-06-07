«Миражи» Макрона: Франция становится идеальным кандидатом для российского ответа НАТО

Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения «Мираж 2000». Об этом местным журналистам заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Макрон подчеркнул, что украинские пилоты могут начать обучение уже этим летом и получить самолеты к концу года. При этом передачу истребителей Макрон не считает эскалацией. «У нас всегда одна и та же философия – мы помогаем украинцам сопротивляться. Но мы не хотим эскалации войны и ни в коем случае не находимся в состоянии войны против России и ее народа. Это совсем другое. Поэтому очень конкретно завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче «Мираж-2000-5», которые являются французскими боевыми самолетами, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство и свою безопасность. Поэтому с завтрашнего дня мы запустим программу подготовки пилотов, а затем передадим эти самолеты в эксплуатацию, что позволит (доставить их на Украину) к концу года. Как наши партнеры делают с F-16, мы это сделаем. Определяющим фактором является время обучения пилотов. Поэтому мы собираемся предложить президенту Зеленскому, чтобы пилоты могли проходить обучение уже этим летом. Обычно это занимает от 5 до 6 месяцев. Следовательно, к концу года у них будут пилоты и самолеты», – заявил Макрон.

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Российский журналист Максим Юсин в своем блоге отмечает, что многие неверно истолковали слова Макрона о переданных самолетах. Французский президент назвал цифру 5, но это – версия модификации «Миражей», а не их число. Также Юсин подчеркивает, что Украина получит старые самолеты, а не более современные «Рафаль».

«Президент Макрон в интервью французскому телевидению заявил, что направит Украине (в оригинале новости сказано, что продаст, но я сомневаюсь, что Киев за них заплатит) самолеты «Мираж 2000». Выпуск этих самолетов, разработанных в 1970-е годы, остановлен в 2007 году. Так что Москва может вздохнуть с облегчением: ведь мог бы Макрон передать украинцам и новейшие «Рафаль». Мог бы, но не передаст – слишком дорого они стоят», – считает Юсин.

А военный обозреватель, автор Telegram-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский подчеркивает, что России есть чем ответить на такую передачу.

«Хотелось бы заметить, что Франция – просто идеальный кандидат на наш ответ НАТО. Обладающая слабой армией, но большими амбициями, имеющая колонии на большом удалении от метрополии и военные базы, она как никто другая подходит для показательной порки. Причём пороть можно как флот, так и сухопутные части. Больше убьём французов – меньше к хохлу поедет вооружений», – отмечает Куликовский.