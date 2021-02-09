«Мирная акция» навальнистов может вылиться в драки с ОМОНом

09.02.2021, Москва, Елена Острякова

Штаб оппозиционного блогера Алексея Навального, который несколько дней назад объявил о приостановке протестных акций, внезапно поменял решение и объявил о новом мероприятии 14 февраля. В этот день адептам нужно выйти в свои дворы и посветить фонариками.

Об этом заявил бежавший в Берлин соратник блогера Леонид Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией. Будем от этого уходить», – сказал Волков.

Он рассчитывает, таким образом, увеличить количество участников.

«Из ста людей, которые, может быть, хотели бы или могли бы выйти, 99 не пошло, потому что у кого-то дети, у кого-то работа, кому-то просто страшно, кому-то пригрозили отчислением, кто-то не может себе позволить быть арестованным или оштрафованным..

Новая аудитория не состоит из опытных хардкорных активистов, которым 10 суток просидеть под арестом как два пальца об асфальт. Которые не представляют себе, что они сейчас пойдут на улицу, где ОМОН может убить дубинкой и так далее. Мы их должны вовлечь, мы для них должны найти форму протестной активности такую, чтоб они не разочаровались», – рассуждает экстремист.

Политолог Аббас Галлямов считает, что если акция с фонариками провалится, навальнисты перейдут к более радикальным действиям.

«Если эта акция провалится, то главным результатом станет какой вывод? Что люди готовы выходить на улицу и драться с ОМОНом, а вот протестовать мирно они уже не хотят. Это будет индикатором того, насколько радикальным является протест, насколько решительно люди настроены.

Они уже не хотят играть, как белорусы дарили цветы своим ОМОНовцам, а наши-то уже и не хотят, получается, таких невинных акций детских, они хотят всерьез. Как минимум улицу они хотят захватить, то есть, если не на штурм Кремля они идут, то, как минимум, они хотят захватить улицу. А участвовать в играх они не хотят», – сказал Галлямов.