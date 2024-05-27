«Мирная конференция» в Швейцарии состоится и выполнит свои задачи – Марков

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Отказ Байдена от участия в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии, намеченной на 15-16 июня, отнюдь не означает, что форум отменят – его цель легитимировать Зеленского через поддержку представителей 160 стран.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она точно не рассыпется. Сначала они хотели сделать так, что российская армия потерпит поражение, они разработают условия капитуляции России и выставят их от имени коллективного Запада, а Глобальный Юг их поддержит. Но армия России не потерпела поражение. Страны Глобального Юга говорят: вы там чокнулись, что ли? Русские итак не готовы признавать какую-то полукапитулляцию, и вообще русские воевать умеют, никогда не сдавались. А здесь они наступают, и вы хотите, чтобы они капитулировали? Вы, там, совсем? Не знаю слово. Наверное, каждый может прикинуть, какими нелитературными словами уже говорят с ними – нужно от этого дела отказаться, мы всё это поддерживать не будем. Тогда американцы сменили концепцию. И сейчас, по моим данным, они уже не говорят «давайте формулу Зеленского и полукапитуляцию». Не-не, никакой большой декларации подписывать не будем, а мы немножко, чуть-чуть поговорим и некоторые пункты, такие бесспорные, подтвердим», – пояснил он.

Одна из важнейших задач американцев – легитимировать Зеленского, и если полторы сотни мировых лидеров будут обсуждать «формулу Зеленского», тем самым они признают Зеленского легитимным президентом.

«В любом случае, лидеров Глобального Юга почти никого не будет. От Индии, я думаю, будет министр иностранных дел, а от Китая – заместитель специального посланника по украинскому кризису. И в этих условиях Байдену там не надо быть, хоть это и довольно оскорбительно звучит, что он поедет в Голливуд собирать деньги, вместо того, чтобы поддерживать Украину. Ну, у него свои проблемы, и тоже по выборам», – заключил Марков.