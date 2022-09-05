«Мирные гибнут месяцами» – в Москве раскритиковали темпы наступления на Донбассе

05.09.2022  19:08 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Чем дольше времени уйдёт на освобождение Донбасса, тем большие потери будут среди мирного населения – и так до самой Польши.

Об этом в эфире на канале «Россия 1» высказался военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше времени уйдёт на освобождение Донбасса, тем большие потери будут среди мирного населения...

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Комментируя ситуацию на Донбасском фронте, Онуфриенко резко высказался о темпах продвижения союзных сил.

«Вот это «планомерное наступление», такими темпами, как сейчас, приведёт к очень многочисленным жертвам. Потому что так мы будем отодвигать границу от Донецка, от Горловки, от всех – на это уйдут месяцы. Все эти месяцы будут идти вот эти варварские обстрелы. Они будут продолжаться каждый день. Потери мирного, гражданского населения будут.

Тут же в чем дилемма, такая. Тут – да, военные гибнут. Но это военные люди, которые находятся на войне. А гражданские-то – они в Донецке, в Горловке, во всех остальных городах.

То есть, пока мы не будем отодвигать границу до границы Польши, это будет продолжаться, мы это понимаем. Люди, которые 8 лет под обстрелами, сейчас находятся под такими обстрелами, они сейчас находятся под такими обстрелами, под которыми не находились никогда», – высказался Онуфриенко.

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