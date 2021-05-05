Мирные протесты в России и Белоруссии бессмысленны – враг Кремля

05.05.2021, Москва, Елена Острякова

Российской и белорусской оппозиции стоит отказаться от протестов в их мирном варианте.

Об этом в интервью youtube-каналу In time Ukraine рассказал бежавший в США советник президента РФ, яростный критик Кремля Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто сказал, что протест является тем инструментом, который приведет к смене власти. Обратите внимание: последние годы нам в России и вам в Белоруссии достаточно успешно навязали абсолютно ложный способ действия под названием протест. И считают, сколько человек вышло на протест. Кто где когда сказал, что протест в жестко авторитарных режимах приводит к результатам? Протест – это средство воздействия на демократически избранные органы власти в свободных политических обществах. В условиях авторитарных режимов они никогда не работали и не работают.

Нам следует выйти из этой абсолютно ложной ловушки, в которой нас постоянно убеждают, что протест что-то значит. Я бы сделал предложение для нашего белорусского гражданского общества, равным образом как и для российского гражданского общества: давайте забудем о протесте. Это покажется сейчас контрреволюционным. Но в результате отказа от протестов у нас гарантированно снижается количество людей, которых бросают в тюрьму, которых арестовывают, которых избивают, которые теряют свое здоровье. Некоторые теряют жизнь.

Если какой-то способ оказывается неэффективным, безрезультатным, может быть, наступило время подумать о каких-то других средствах. Протест расходует огромную энергию гражданского общества без какого-то шанса получения результата», – сказал Илларионов.

Экстремист призывает к силовому протесту, но предупреждает, что он приводит к успеху только в 73% случаев.

«Если оппозиция придерживается только ненасильственных действий, действует в белых носочках, снимает тапочки или даже выносит Библию, это не приводит к смене власти. Если власть действует силовым образом, необходимо силовое сопротивление. Само силовое сопротивление не гарантирует удачу и победу. Успех приходит только при наличии определенных условий. Но, по крайней мере, вероятность успеха ненулевая», – рассуждает Илларионов.

Примечательно, что в качестве варианта силового сопротивления он назвал интервенцию, но ведущий эфира не уточнил, что это значит в варианте России и Белоруссии.

«Понятно, что риски для тех, кто участвует в силовом сопротивлении, возрастают. Тогда встает вопрос, как добиться результата и минимизировать риски. Как готовить гражданское общество к массовому силовому сопротивлению. Бывает вооруженное сопротивление типа революции, есть восстание, есть переворот. Благодаря вашему руководителю стал популярен термин военный переворот, хотя мы понимаем, что это фейк и фальсификация. Но, по большому счету, – да, эти варианты являются возможными. Да, переворот, восстание, революция, интервенция, – это все возможные варианты», – призывает русофоб.