Мирный договор с Россией заключит только президент Залужный

Елена Острякова.  
05.11.2023 20:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вполне может стать следующим президентом Украины.

Об этом в интервью украинскому ютуб каналу «Новини.LIVE» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вполне может стать следующим президентом Украины. Об этом в интервью...

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«При определенной политической атмосфере в Украине он вполне может стать президентом», – сказал Бортник.

Он также считает, что мирный договор с Россией может заключить только военный.

«Более того, я скажу такую немного крамольную вещь, что только украинские военные, заслуженные генералы могут заключить какое-либо соглашение даже вопреки интересам какого-то радикального меньшинства.

Политики в этом смысле связаны по рукам и ногам своими обещаниями, голосами, возможными обвинениями.

Трудно обвинить героев войны. Если герои войны решат заключить какое-то соглашение, им никто серьезно противостоять не сможет», – сказал Бортник.

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