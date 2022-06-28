«Мирный» Киев: неубранные блок-посты, взрывы, пожары и ожидание «Железного купола»

Новости Украины

Немало киевских улиц остаются перерытыми. Там и сям брустверы, окопы, траншеи и большие кучи вывороченной земли. Рядом лежат бетонные балки, сдвинутые в стороны с проезжей части. Это блок-посты, спешно сооружавшиеся в первые недели боевых действий.

Некоторые из них ныне разобраны полностью – в основном те , что громоздились из подручных материалов: мусорных баков, скамеек, досок и т.п. Разобраны и будки, склепанные из фанерных щитов, где вояки-тероборонцы прятались от дождя и ветра и заодно патриотически бухали, несмотря на сухой закон и комендантский час.

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Еще на бывших КП торчат поднятые шлагбаумы и висят знаки «Стоп», а также жухлые плакаты и самопальные борды. На них – указания для автомобилистов, как себя вести при подъезде к посту: остановиться, опустить окна, включить внутренний свет и подготовить документы.

Про необходимость уметь правильно выговорить слово «паляныця» не написано ничего, а вот СУГСы, фразы о русском корабле и маты в адрес Путина присутствуют повсеместно. Все эти идеологические инструменты – грязные, разукрашенные жовто-блакытью поржавевшие жестянки и потрескавшиеся фанерки – выглядят вроде бы как ненужный хлам.

Но нет, сие пропагандистское оружие ждет своего часа. Как ждут нового наступления союзников на Киев украинские фюреры, готовые привести его в боевую готовность.

С пропагандистским оружием у них все в порядке: уж в чем – в чем, а в брехне и манипуляциях общественным сознанием хунта поднатаскалась изрядно. Но вот с летальным появляется все больше и больше проблем: Запад начал воротить нос и сокращать поставки не только систем вооружения, но и боеприпасов. Не зря ведь Зеленский заявил о том, что желает завершить горячую стадию боевых действий к концу года. Фактически намекая на свою готовность, растратив весь полученный арсенал, пойти на уступки, а возможно, и на капитуляцию путем переговоров.

Возникает резонный вопрос: а почему не сейчас? Зачем тянуть и продолжать братоубийственную войну с гибелью тысяч людей и разрухой, если знаешь, что рано или поздно придется идти на поклон к победителю? Ответ очевиден: так угодно Западу, который требует от своих марионеток продолжать войну в любом случае, даже если сам перестанет им помогать. Потому и не убираются блок-посты с киевских улиц.

Сейчас, с одной стороны, вроде бы в столице почти наладилась мирная жизнь, чем очень гордится мэр Кличко, то и дело хвастающийся этим в своих косноязычных роликах. Работают фирмы, банки, магазины, кафе. Открыты пляжи и парки, фитнес-центры и спортклубы. И даже патрульные полицейские взялись за старое и вымогают дань, не боясь обвинений в мародерстве.

«Остановил меня коп и прицепился к перегоревшей лампочке под номером, – возмущается в городском паблике таксист Алексей. – Начал намекать, что, мол, лучше с ним договориться по-хорошему, а не то штраф вкатает. Но это ж мародерство во время военного положения, разве нет?».

С другой стороны, война постоянно напоминает о себе не только сводками новостей, но и сиренами, комендантским часом и теми самыми неубранными блок-постами. А еще – игрищами «териков» со стрельбой, взрывами и пожарами, каких никогда не случалось прежде. Провластные ТГ-каналы, мониторящие ситуцию в Киеве, то и дело успокаивают: мол, не волнуйтесь, это саперы уничтожают мины (сколько ж их заложили укровояки, если третий месяц все никак не уничтожат?) и тренируются «захисныки».

«То и дело взрываются автомобили, идет пальба в лесопарках, горят какие-то склады, – сетует один из комментаторов по имени Николай. – А может, это «шалят» те граждане, которым раздали в начале войны много неподконтрольного оружия, и теперь они выясняют отношения или просто резвятся?»

Звучат взрывы и в небе. После чего кличковские геббельсы тут же сообщают, что, мол, не переживайте, это просто «наша доблестная авиация» уничтожает беспилотники и прочие дроны «агрессора».

А как тут не переживать, если местоположения инцидентов неизвестны и вообще все происходит под завесой тайны, устроенной властями? Ведь такие факты запрещено фиксировать и тем более выкладывать в Интернет. Даже за случайную съемку можно получить ярлык «агента РФ» или «коллаборанта» и угодить за решетку.

Киевлянам дозволяется смотреть только то, что пропускает военная цензура – а обычно это съемки журналистов из тех самых пропагандистских пабликов. Все подобные материалы перед выпуском в эфир и в сеть тщательно цензурируются и снабжаются комментариями, которые выгодны властям.

Так получилось, к примеру, и после недавнего прилета ракеты на завод Артема и разрушения жилого дома. Кличковские информпомойки выложили сначала полностью замутненные фотки взрыва, снабдив их комментариями нардепа, палача Одесского дома профсоюзов Гончаренко и советника МВД Геращенко.

Четкие ракурсы были опубликованы лишь спустя несколько часов, когда упомянутые подонки уже успели сформировать общественное мнение своими лицемерными причитаниями, где не было ни слова о том, что удар предназначался военному предприятию.

Сейчас в киевских соцсетях вовсю раскручивается тема покупки израильской противоракетной системы «Железный купол»: вот, мол, она закроет небо, и прилетов больше не будет. Как известно, 7 июня на пресс-конференции в Тель-Авиве ее выпрашивал у Израиля посол Украины Корнийчук. Стоимость лишь одной ее батареи, включающей в себя ракеты, РЛС и Центр управления огнем, составляет от 50 до 170 млн долларов.

Несколько лет назад США приобрели две таких батареи за 373 миллионов долларов. Пуск лишь одной ракеты «Железного купола» стоит несколько десятков тысяч долларов. Это гораздо дороже многих ракет, которые собираются перехватывать. Зачем обдолбанному клоуну такой дорогостоящий комплекс?

Согласно официальным заявлениям – для защиты киевлян. Но совершенно очевидно, что в первую очередь – для себя любимого и для своего бункера с «центром принятия решений», поскольку все большей становится вероятность удара по нему. Ради такой цели Зеленский готов даже пойти на то, что при «закрытом небе» будет меньше возможностей для махинаций и провокаций, направленных против России.

Однако убережет ли израильский «Купол» кумпол украинского фюрера? Это ведь сложнейшая система, требующая монтажа и серьезной подготовки специалистов по управлению ею. За один день ее не смонтируешь и не запустишь. На это могут уйти недели, если не месяцы. Так и до нового года, когда Зеленский вознамерился завершить «горячую фазу», могут не успеть.

К тому же, когда система выстреливает свой запас ракет (60 шт.), ей необходима перезагрузка, во время которой вполне может прилететь с другой стороны.

Впрочем, пока рассуждения на эту тему преждевременны. По той простой причине, что Израиль не хочет продавать Украине свою разработку. Он пока не желает ссориться с Россией, а кроме того, вообще не слишком активен в помощи Незалежной.

Так что приходится пока хунте обходиться оружием, прежде полученным от западных кураторов, количество которого уменьшается с каждым днем. Как знать, может, к новому году останется только арсенал пропагандистский – тот, что развешен на старых блок-постах.