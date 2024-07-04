«Мирный план Колокольцева» оказался выдумкой украинской пропаганды

Анатолий Лапин.  
04.07.2024 11:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Очередной мирный план, который, по версии украинского антироссийского пропагандиста и пиращика шарлатанов Дмитрия Гордона был передан США российским министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и предполагает ряд серьезных уступок со стороны РФ, включая двойную юрисдикцию Крыма, является выдумкой.

Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Бортник заявил, что знает, кто является автором плана, подающегося, как российский, но не будет называть его, чтобы «не испортить игру».

Очередной мирный план, который, по версии украинского антироссийского пропагандиста и пиращика шарлатанов Дмитрия Гордона...

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«Я смотрел вчера, целые листы читали – и коллега Гордон, и Матвей Ганапольский. Есть такие мирные планы, но они не российские. Я знаю, кто и где писал этот план, но, поверьте, он не российский. Не могу, к сожалению, сказать, потому что сломаю коллегам их игру. Не хочу пока что», – заявил Бортник.

На это Влащенко попыталась угадать «производителя» плана, назвав несколько стран, на что Бортник заметил, что есть еще Украина».

«Есть еще Украина, да, тут вы правы. Скорее всего, игра тут лежит, я вас поняла», – обрадовалась догадке Влащенко, с чем согласился ее собеседник.

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