«Мирный план» Орбана тайно согласован с Байденом, – Луценко

Вадим Москаленко.  
13.07.2024 15:08
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, Политика, США, Украина


Предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «мирный план» на самом деле согласован с руководства США, которое будет пытаться заморозить конфликт до начала президентских выборов.

 Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «мирный план» на самом деле согласован с руководства США,...

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«Привезённый Орбаном план был намного более украинским, чем стамбульская капитуляция. Например, Украине уже разрешается иметь армию не 80, а 350 тысяч; оружие не на 40 километров дальности, а на 80. Крым – не «50 лет без дискуссий, а потом референдум», а двойного управления», – перечислил бывший министр.

«План в целом был намного более мягким и даже проукраинским, чем «Стамбул». С чего бы? Потом я сложил два плюс два – это план Салливана, у которого есть задача до выборов в Америке подать какой-то приемлемый план, первым шагом которого будет прекращение огня.

Прекращение огня демократы, конечно, смогут объявить своей победой. Потому что все затраты, которые понесла Америка в поддержке Украины: «Вот, мы остановили Путина». После этого кандидат от правящей партии скажет: «Я остановил Путина, защитил Украину. Нам это стоило дорого, но мы победили». Такой план», – добавил Луценко.

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