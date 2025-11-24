Мирный план показал слабость США перед РФ – укро-пропагандист

Игорь Шкапа.  
24.11.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Президент Дональд Трамп демонстрирует, что США не готовы к длительному противостоянию с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил киевский военный пропагандист, Юрий Бутусов, ныне мобилизованный в ВСУ.

«Так называемый мирный план показывает слабость Америки, ее неспособность защитить своих союзников, поддержать их в тяжелый момент», – считает Бутусов.

По его словам, теперь Трамп хочет показать, что в отличие от своего предшественника, он может не выделять денег на поддержку Украины.

«Что таким образом показывает Трамп? Что Америка при определенных определенных условиях не выдерживает длительной борьбы», – приходит к выводу Бутусов.

