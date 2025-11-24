Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Дональд Трамп демонстрирует, что США не готовы к длительному противостоянию с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил киевский военный пропагандист, Юрий Бутусов, ныне мобилизованный в ВСУ.

«Так называемый мирный план показывает слабость Америки, ее неспособность защитить своих союзников, поддержать их в тяжелый момент», – считает Бутусов.

По его словам, теперь Трамп хочет показать, что в отличие от своего предшественника, он может не выделять денег на поддержку Украины.