«Мирный план Зеленского»: чем чреваты для России иллюзии мира без победы

Когда не так давно – сразу же после триумфальной американской гастроли, – Зеленский таки выдавил из себя вербальную готовность на мирные переговоры, многие в Москве облегченно выдохнули: мол, вот оно, свершилось! И пошли косяком вангования насчет успешности и результативности анонсированной Киевом на февраль какой-то «мирной конференции под эгидой ООН», и даже предложения насчет того, кто будет российским представителем на этом «историческом» сходняке.

Правда, уже спустя неделю восторги поутихли. Ровно в тот момент, когда выяснилось, что «мирные переговоры» по Зеленскому будут проходить …без России. Да и вообще стратегический рисунок предполагаемого мероприятия больше смахивает на конференцию по обсуждению условий российской капитуляции, нежели на попытку нащупать некие приемлемые для сторон красные линии и их зафиксировать.

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Судите сами. Если исходить из дополнительных разъяснений с Банковой, последовавших вслед за объявлением «мирной инициативы», то речь в феврале будет идти о презентации некоего «мирного плана Киева», общие положения которого известны уже сейчас: это границы 1991 года, демилитаризация и денуклеаризация России, «суд над военными преступниками», «репарации на восстановление Украины», и вот это вот все. А обсуждать предлагается даже не сам этот набор киевских хотелок, а механизмы и способы его практической реализации.

Понятно, что при таких вводных какое-либо участие обвиняемого (то есть России) в подобном мероприятии попросту лишено всякого смысла. У обвиняемого не может быть никакого права голоса по этим вопросам.

Также понятно, что перспективы проведения такого мероприятия под эгидой Совбеза ООН – гораздо ниже нуля, пока у РФ или у Китая сохраняется право вето. Отсюда, кстати, и вновь оживившаяся возня насчет законности российского представительства в ООН.

Впрочем, провести нечто подобное под крылом Генассамблеи ООН все же можно. Чтобы затем задним числом придать ему легитимности чрез резолюции Конгресса США, Европарламента, Совета НАТО и других подобных учреждений. Правда, итог все равно будет сугубо рекомендательный, а никак не обязывающий, но Украине – приятно, а это – главное. Как и в случае с «Крымской платформой», например.

Зачем это все Зеленскому – в общем, понятно. Западные покровители так долго выдавливали из него формальное согласие на хоть какие-то переговоры хотя бы на их имитацию, и подкрепили свои просьбы таким количеством реальных уступок Украине, что не пойти навстречу пожеланиям было бы просто неприлично. Отсюда и сам факт. Другое дело, что исполнение вышло как всегда, оригинальным и весьма далеким от того, на что намекали московским визави разнообразные киссинджеры. Но это уже вопрос умения киевских специалистов по пиару обставить любое действие, как свою победу. Московские так не умеют. Достаточно вспомнить любой обмен пленными в киевской версии, превращающийся в громкий «парад гордости», а в московской – в какой-то невнятный позор, когда даже о самом факте россияне узнают из украинских источников.

Также понятно и то, зачем все это Западу. Дело в том, что, если вновь начать вертеть перед московским носом миротворческой морковкой, то вероятность того, что спящие и видящие переговоры ответственные товарищи в Москве на это поведутся, необычайно высока. Как говорится, П, – предсказуемость.

А вместе с этим у супостата есть расчёт на то, что замаячившая сейчас реальная перспектива того, что проржавевший механизм российской государственности под грузом обстоятельств непреодолимой силы наконец-то начнет меняться, так и останется в статусе несбывшихся надежд и нереализованных альтернатив.

Задача у Запада сейчас простая: заставить Россию вместо внутренней мобилизации и подготовки к более результативной попытке чисто военного решения вновь втянуться в имитационные переговоры ни о чем по типу «Минска», дав врагам передышку и время на подготовку Украины к решительному броску на юг – на Приазовье и Крым. После чего разговаривать с РФ будут уже совсем в другом тоне.

Зимой уходящего года Запад таки переморгал Москву, заставив ее самой выйти из минских соглашений и пустить в ход чисто военный аргумент. Первый акт этого сюжета очевидно отыгран. И не в пользу России. Все убедились в неспособности РФ быстрым наскоком сокрушить Украину. На Западе сделали свои выводы и перешли к стратегии игры в долгую, то есть втягивания России в длительную и изнурительную для экономики и общества ресурсную гонку – пока не истощится запас прочности, включая социальную, т.е. готовность общества терпеть все более затягивающуюся и все менее популярную войну, цели которой по-прежнему не ясны.

В этой западной стратегии нет ничего нового – аналогичный трюк в свое время проделали с СССР на примере Афгана. А зачем менять приемы, если они работают?

Выдержит ли Россия долговременную ресурсную гонку в условиях, когда Украина из противника превратилась просто в театр военных действий, а тылом у нее выступает все НАТО, весь ЕС и все ресурсы Штатов?

На этот счет есть разные мнения. Одни упирают на очевидно несопоставимые величины совокупного ВВП и военных бюджетов РФ и стран НАТО, делая из этого вывод о бесперспективности такого бодания для России. С таким же успехом жена советского инженера Щукина из «12 стульев» Ильфа и Петрова могла надеяться перещеголять в роскоши нарядов супругу американского миллиардера Вандербильдта.

Другие же приводят не менее убедительные доводы в пользу гораздо большей устойчивости РФ к такого рода вызовам, подкрепляя свои выводы результатами социологических исследований и экономической статистикой. Ресурс терпения россиян далеко не исчерпан, как и вера в позитивный исход нынешней глобальной драки. Так что, особенно, заручившись поддержкой Китая и став его младшим партнером на мировой арене, Россия вполне может попробовать результативно для себя пободаться с Мировой Жабой.

Но смена оптики очевиднейшим образом ведет и к смене реальной диспозиции и расстановки сил на военно-политической шахматной доске. Если раньше Украина противостояла энергичным попыткам России сокрушить ее военным путем, то теперь Россия будет противостоять попыткам коллективного Запада сокрушить себя. Иначе говоря, налицо переход от нападения к обороне и от роли активно наступающего к роли обороняющегося.

Результатом такой смены ролей, даже в случае отнюдь не гарантированного успеха станет лишь сохранение статус-кво, но не изменение его в пользу России. Если первоначальной целью СВО было изменение объективно окружавшей нас реальности в нашу пользу, теперь же реальность останется той же, с той разницей, что России предстоит приспособиться к ней таким образом, чтобы уцелеть самой.

Мораль этой басни, увы, не будет отличаться какой-то оригинальностью.

В танцах с бубнами вокруг мирных переговоров нет ничего позитивного для России. Как и в ловле из эфира каких-то мутных сигналов из-за поребрика, свидетельствующих о том, что Зеленский поумнел, что-то там осознал и к чему-то готов.

Пока в ответ на украинскую константу «Нас ничто не должно связывать с врагом» ответом будет русская константа, состоящая в упрямой вере в то, что «Любой конфликт завершается переговорным процессом и взаимными уступками, на основе которых достигается какой-то компромисс», Россия будет лишь отступать и проигрывать. Про компромисс же и переговоры отлично расскажут Саддам с Милошевичем и Каддафи. Если, конечно, найдется умелец провести собеседование с духами умерших.

Ждуны созревания Украины или Запада для мирных переговоров могут состариться и умереть в подобном ожидании. За это время можно придумать целую кучу красиво завернутых мирных планов и стратегий, не хуже минских, пойти под этим соусом на множество жестов доброй воли и «непростых решений» с фатальными последствиями, свести в ноль и профукать множество объективно плывущих в руки возможностей и захлопнуть наглухо множество окон возможностей .Реальность при этом останется все та же. В которой любой мир возможен исключительно после победы. И вопрос лишь один: чья именно это будет победа. Все остальное – от лукавого.

Правильно ухватил суть этой мысли писатель Герман Садулаев:

«Мызамир говорят. Нетвойне. А кто тут за войну? Дурак штоли? Просто все, даже поэты, понимают, что мир может быть только после победы. И условная вераполозкова желает мира после победы Украины. А Игорь Караулов желает мира после победы России. Вот и вся разница».