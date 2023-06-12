Мирных переговоров после выборов в США не будет – Бортник

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Пока от войны зависит судьба не только Украины и России, но и США, рассчитывать на прекращение боевых действий не стоит.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда хочется мыслить такими категориями: мирные переговоры осенью, мирные переговоры после выборов президента США, но этого может вообще не случиться. Пока война имеет экзистенциальный характер, то есть пока война определяет, будет ли Россия, будет ли Украина, будет ли США гегемоном, лидером однополярного мира, пока эта война будет давать ответы на эти вопросы, и ответы на эти вопросы не будут найдены другим путём между странами, эта война будет длиться. И она будет длиться многие выборы президентов, многие выборы парламента, и ничего не будет меняться», – рассуждал он.

«Да, конечно, я считаю, что этой осенью откроется окошечко для переговоров. Но не мирных переговоров, не переговоров, на которых формируется модель мира, а переговоров, на которых формируется модель снижения эскалации или модель перемирия, или модель замораживания войны. Но пока война будет иметь экзистенциальный характер, мирные договорённости в виде документов вообще невозможны», – заключил Бортник.