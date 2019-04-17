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17.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Выборы, Донбасс, Одесса, Политика, Россия, США, Украина
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«Миролюбие» Зеленского оказалось бредом сивой кобылы

Очень странно наблюдать за возникающей на Украине иллюзорной надежде на мир, связанной с победой Владимира Зеленского, который продолжает высказываться как о героях об участниках карательной операции в Донбассе и гордиться их поддержкой во время поездок на передовую в АТО.

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил руководитель агентства «News Front», крымский журналист Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта иллюзия мира и возможный отвод войск главнокомандующим Зеленским и так далее – бред сивой кобылы. Что мы наблюдаем последние две недели: канадцы осуществляют ротацию своих инструкторов, американцы присылают ещё 150 квалифицированных специалистов, открыто выгружают в Одесском порту военную технику, это показывают по всем каналам. Вы думаете, это говорит о том, что кто-то настроен на мир при президенте Зеленском или Порошенко?

Теперь самый главный вопрос: вчера у вас в Одессе проходит совещание с участием американского флота и ваших ребят, которые называются «флотом» и «моряками», чему-то учат, рассказывают, как надо действовать в Керчи, строят планы на будущее – это говорит о каком-то мире или намерении на мир? Абсолютно нет», – заявил Кнырик, обращаясь к гостям из Украины, присутствующим в студию

«Деньги списывают», – отмахнулся украинский экономист Александр Охрименко.

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