Миронов: Господин Зеленский уже никто
Россия будет вести мирные переговоры только с представителями Верховной рады (на фото).
Об этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это пускай Украина решает сама. Мы же специально обратили внимание на полную юридическую нелегитимность господина Зеленского. Он никто, его подпись не значит ничего. Если мы говорим о каком-то месячном режиме, я не говорю уже о долгосрочном, кто гарантом будет являться», – сказал Миронов.
Он подчеркнул, что Россия не настаивает на конкретных кандидатурах переговорщиков.
«Я не говорю сейчас, кто нас устроит, но я абсолютно уверен, если речь будет идти о подписании каких-то документов, то со стороны Украины должен быть представитель Верховной рады, которого она назначит. Не господин Зеленский, а Верховная рада. Пускай это будет спикер. Это уже второстепенно. Если это будет представитель Верховной рады, я думаю, что можно договариваться», – сказал Миронов.
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