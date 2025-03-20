Миронов: Господин Зеленский уже никто

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия будет вести мирные переговоры только с представителями Верховной рады (на фото).

Об этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это пускай Украина решает сама. Мы же специально обратили внимание на полную юридическую нелегитимность господина Зеленского. Он никто, его подпись не значит ничего. Если мы говорим о каком-то месячном режиме, я не говорю уже о долгосрочном, кто гарантом будет являться», – сказал Миронов.

Он подчеркнул, что Россия не настаивает на конкретных кандидатурах переговорщиков.