Миронов проиграл, кинув Прилепина

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Партия «Справедливая Россия» находится на грани прохождения в следующий состав Госдумы, потому что непорядочно обошлась со своими партнерами, которых она привлекла, чтобы попасть в парламент на прошлых выборах.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Сергей Серебренников, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«К сожалению, как такового обновления партийных лиц не состоялось. Никто из ярких прилепинцев депутатами не стал. При такой небрежности работы с партнерами партия оказалась в определенном кризисе, что сейчас отражается на ее социологии и приводит к появлению химерных медиапроектов. Чего стоит фоторгафирование Миронова с кувалдой или сбор денег на танк. Это вообще какая-то абсурдная история. Можно подумать, что у великой страны нет денег на покупку танка. Все это очень опасно для партии в эпоху трансфера», – сказал Серебренников.

По его словам, «Справедливая Россия» теряет позиции и в регионах. В Якутии она уступает «Новым людям», а в Бурятии лишится мандатов из-за того, что ее депутаты не поддержали СВО.