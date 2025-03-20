Миронов — западному бизнесу: У нас есть локации в Херсонской и Запорожской областях

Елена Острякова.  
20.03.2025 22:59
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина


Западные компании, которые хотят вернуться в Россию, должны регистрировать свои фирмы в новых регионах РФ.

Об этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные компании, которые хотят вернуться в Россию, должны регистрировать свои фирмы в новых регионах...

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«Конечно, нужны условия. Я сейчас выскажу свою личную точку зрения. Она ни с кем не согласована. Может быть, никто не примет мое предложение. Но я бы предложил: ребята, если вы хотите вернуться, пожалуйста, у нас есть локации в Херсонской, Запорожской областях, в ЛДНР, размещайте производства там. Хотите — возвращайтесь. Не хотите — тогда извините, будем без вас», – сказал Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на съезде РСПП, что российские власти дадут вернуться в страну далеко не всем западным компаниям.

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