Миронов — западному бизнесу: У нас есть локации в Херсонской и Запорожской областях

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Западные компании, которые хотят вернуться в Россию, должны регистрировать свои фирмы в новых регионах РФ.

Об этом лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нужны условия. Я сейчас выскажу свою личную точку зрения. Она ни с кем не согласована. Может быть, никто не примет мое предложение. Но я бы предложил: ребята, если вы хотите вернуться, пожалуйста, у нас есть локации в Херсонской, Запорожской областях, в ЛДНР, размещайте производства там. Хотите — возвращайтесь. Не хотите — тогда извините, будем без вас», – сказал Миронов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на съезде РСПП, что российские власти дадут вернуться в страну далеко не всем западным компаниям.