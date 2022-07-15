Миронов заверил, что задержка с принятием закона не повлияет на официальное признание бойцов ЛДНР

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Новости Украины

Вопрос о присвоении военнослужащим ЛДНР статуса ветеранов боевых действий будет решен осенью.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что этот вопрос будут решен в сентябре. Естественно, задним числом, начиная с 24 февраля», – сказал Миронов.

Госдума РФ приняла закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине 23 марта. Тогда же был поднят вопрос о присвоении такого же статуса военнослужащим ЛДНР. Соответствующий законопроект был направлен Госдумой в правительство 7 апреля.

Сегодня Госдума приняла законопроект, согласно которому военным Федеральной службы безопасности и пограничникам, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территории России и на ближайших территориях, установят статус ветерана боевых действий.