Мирошник обрисовал адские условия жизни в прифронтовых городах ЛНР

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В прифронтовых городах ЛНР остаётся множество жителей, которые ежедневно подвергаются обстрелам и угрозе получить тяжелые ранения от мин-лепестков», разбрасываемых ВСУ.

Об этом в эфире канала «Крым 24» заявил представитель ЛНР Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они живут в том состоянии, когда твоя жизнь зависит от любого шага. Ты можешь выйти на улицу, наступить на «лепесток» и остаться без ноги, ты можешь выйти за водой или хлебом, и туда прилетит снаряд, и кто-то погибнет», – сказал Мирошник.

Он только вернулся и Кременной и Лисичанска, куда отвозил гуманитарную помощь.

«Буквально через два дня после того, как мы были в Кременной, примерно в тот же район были нанесены удары – прилетело семь ракет РСЗО. Три человека погибло, порядка семи человек получили ранения. Дома людей, которым мы помогали, остались просто без стёкол. Зимой, в феврале остаться без стёкол – еще то состояние. Но люди не ропщут. Они просто стараются как можно быстрее восстановить тепловой контур и очень рассчитывает на какую-то помощь. Но, на самом деле, больше на себя», – отметил выступающий.

Он признал, что «с этими людьми мы иногда не знаем, как нужно работать».

«К сожалению, не существует наработанного механизма и алгоритма последовательности действий на прифронтовых территориях, что мы должны сделать и что должны предложить этим людям, можем ли мы организовать их эвакуацию, можем ли мы предоставить помощь тем, кому очень тяжело оттуда уехать. Я привозил гуманитарную помощь семьям, у которых лежачие больные. Это их родители, это их близкие люди, за которыми они ухаживают. И это, поверьте, очень тяжкий труд даже не в состоянии войны. А они оказались в этой ситуации, когда по тебе каждый божий день прилетает. Это очень сложно описать, состояние людей, которые надеются, что с каждым таким выстрелом или налётом будет увеличиваться шанс отогнать врага дальше, чтобы в их городах стало тише», – сказал Мирошник.