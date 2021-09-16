Мирошник объяснил, как Киев манипулирует «формулой Штайнмайера» ради западных кредитов

16.09.2021 15:48 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На переговорах в Контактной группе украинская сторона предложила ещё раз декларативно принять аналог формулы Штайнмайера для того, чтобы показать Западу – Киев движется в выполнении Минских соглашений и готов брать новые кредиты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня на заседании Контактной группы произошла новая ротация СММ ОБСЕ – пришли новые люди, другой координатор из Финляндии, в политической группе поменяли. И украинская сторона выдвинула предложение – «немцы же просили нас принять формулу Штайнмайера», то есть механизм запуска особого статуса для Донбасса. Мы говорим, что 1 октября 2019 года он уже был подписан», – отметил Мирошник.

«А украинцы предлагают сделать так – ещё раз его согласовать, потом выйти и всем сказать, что мы продвинулись. «Мы же должны двигаться, должны работать». Мы сказали, что в этом цирке не участвуем», – сказал луганский политик.

Он подчеркнул, что Киев всё равно может заявить об очередной «победе» и потребовать у Запада новых кредитов.

«Но я не думаю, что Украину это сильно смутит. Они без зазрения совести, совершенно спокойно, это заявят. И скажут, что выполнили пожелание Меркель, а значит награждайте нас, давайте новые деньги и кредиты», – резюмировал дипломат.