Мирошник рассказал, как ЛДНР поставили Киев на место

01.06.2020, Луганск, Сергей Вреднков

Украина перед любыми международными переговорами по конфликту в Донбассе усиливает обстрелы ЛДНР, однако последние действия молодых республик сильно напугали Киев и охладили его пыл.

Об этом в эфире YouTube-канала «Донецк АТО» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы знаем, что Украина и во времена Порошенко, и при Зеленском предпринимает обстрелы и активизирует свои действия на линии соприкосновения непосредственно перед Минскими переговорами, «нормандскими встречами» – любой повод, где можно было бы на нас пожаловаться, чтобы украинская сторона приехала и сказала: «Смотрите, нас обстреляли».

Конечно же, она умалчивает, кто и куда стреляет. Но мы же тоже отвечаем на действия Украины, это провокация. И с этими провокациями Украина приезжает и в Париж, и в Минск.

А ответные действия сейчас есть – это приведение в полную боевую готовность. Посмотрите сейчас на статистику. Да, они не перестали полностью стрелять, но статистика уменьшилась, и Украина реально боится. Мы это чувствуем во время переговоров, видим по тем действиям, которые истерично предпринимаются Украиной», – отметил Мирошник.

Он уверен, что приведение войск ЛДНР в полную боевую готовность сильно испугало Украину, которая значительно снизила интенсивность обстрелов.

«И во время последнего заседания Контактной группы Украина не предъявляла никаких других требований кроме как снять режим повышенной боеготовности. То есть Украина понимает, что ей гораздо приятнее вести обстрелы, понимая, что ей в ответ или не прилетит, или прилетит с серьёзным опозданием.

Поэтому Украина на последнем заседании и отказалась от достижения договорённостей по любым вопросам безопасности. Они понимают только силу, давление и адекватный ответ», – резюмировал Мирошник.