Мирошник: Жителей эвакуируем, чтобы не оглядываясь уничтожать ВСУ

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Новости Украины

ВСУ начали использовать на линии соприкосновения ствольную артиллерию.

Об этом в интервью youtube-каналу Соловьев.live заявил советник МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы такого не видели несколько лет, когда практически нет участков, где бы не велись обстрелы. Максимально используются минометы различных категорий, и все активней начинает использоваться ствольная артиллерия. Она способна пробивать дальние расстояния, а Донбасс – это достаточно густонаселенная территория», – сказал Мирошник.

Именно поэтому руководство ЛДНР приняло решение об эвакуации мирного населения.

«Эвакуация – это вынужденная мера, к которой мы вынуждены прибегнуть для того, чтобы развязать себе руки. Нам необходимо вести полноценные боевые действия. Никто не собирается отступать. Никто ни шага не сделал назад, но мы понимаем опасности. Понимаем, что Украина может начать вести войну с мирными жителями. Поэтому мы должны убрать людей с линии огня. Никто кроме России нам предоставить такую защиту не может», – сказал Мирошник.