Мирослав Гай: «Майданутых – в расход. Из остальных украинцев русские сделают самую боеспособную армию на планете»

Поражение Украины обернётся смертельной опасностью для всей Европы.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный и волонтёр Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорю нашим международным партнёрам, что основная угроза, если бы случился проигрыш Украины, не в том, что Россия приблизится к странам НАТО. У России и так есть общие границы с НАТО. …Россия сразу же начнёт мобилизовать население Украины. Таких как я – просто поубивают! Уничтожат всех, кто был добровольцем.

Они же недаром, когда оккупируют определённую территорию, их ФСБ заходит в наши военкоматы, ТЦК и начинают выискивать всех, кто был участником АТО, Майдана, «революции гидности», выискивать ветеранов. Выискивать бывших ветеранов КГБ и предлагать им перейти. А таких, как они говорят – майданутых, их сразу уничтожают», – вещал Гай.