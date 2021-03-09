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09.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, нацизм, Политика, Россия, Украина
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Мирослава Бердник: «Роскомндазор запрещает мне критиковать нацистов»

Новости Украины

 Роскомндазор потребовал от киевского блогера и публициста Мирославы Бердник удалить якобы «направленные против России» материалы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Бердник сообщила на своей странице в соцсети.

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«Мне пришла угроза от Роскомнадзора заблокировать мой блог, вернее, пока отдельные страницы блога, на территории России за публикацию направленных против России материалов, в которых «пропагандируется идеология известных террористов, нацистов и их пособников, формируются антироссийские установки, распространяются призывы к осуществлению насильственных действий по политическим, расовым, национальным и религиозным мотивам», – рассказала автор, известная своими неприятием майданщиков и разоблачениями преступлений украинских националистов.

По ее словам, речь идет о публикации от 14 октября 2020 года критического материала в адрес так называемого «марша УПА».

«Т.е. я оказалась, как и в случае с осуждением пользователя соцсетей, который разместил фото с бросанием фашистских знамен к мавзолею, за пропаганду фашизма.

Причем, это не первая угроза Роскомнадзора. Примерно полгода назад под аналогичной угрозой я была вынуждена удалить публикацию, в которой критиковала детские сборы, в которых дети играли в игру по мотивам книги Ларисы Ницой о мурашах и изображали свои победы над м. ми. Т.е. мой пост запретили за КРИТИКУ подобных проявлений и призывы к украинской власти пресечь подобные националистические проявления», – недоумевает блогер.

Также ей указали, что эти организации в ее публикациях не помечены как запрещенные в РФ.

«Но если я буду делать подобное примечание, то сразу стану фигурантом дела о покушении на территориальную целостность Украины! Т.е. таких химер, как я начинают бить уже с двух сторон! Выходит, России не нужны в стане враждебного государства дружественно настроенные к ней общественные деятели?


И что мне в такой ситуации делать? По требованию Роскомнадзора прекратить критиковать и разоблачать ОУН-УПА, «Правый сектор» УНА-УНСО. Нацкорпус и другие неонацистские группировки и вскрывать нацистскую сущность украинского национализма?», – недоумевает Бердник.

 

 

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