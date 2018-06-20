20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Мирослава Бердник утерла нос украинским граммар-наци

Украинские националисты начала XX века активно употребляли в своих документах ставший ныне токсичным предлог «на» перед словом «Украина».

Об этом в своем блоге заявила киевская публицистка и блогер Мирослава Бердник, приведя в пример выдержку из рупора националистов, журнала «Розбудова нації», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она подчеркивает, что словосочетане «в Украине» было внедрено только после развала СССР.

«Что интересно, в националистической литературе чаще всего употреблялся предлог «на». Вот скрин со странички органа ОУН – журнала «Розбудова нації» за 1928 год, где, как видите, употребляется предлог «на», – отмечает автор.

“Можно привести еще множество примеров из сочинений Коновальца, Онацкого, Сциборского и других идеологов украинского национализма. Откуда с 1991 года появилось жесткое требование писать исключительно “в” – тайна сия великая есть. Не иначе, как от «меншовартості», чтобы показать, что Украина – не УССР. Кстати I Универсал Центральной рады обращался «до українського народу, НА Україні й по-за Україною сущого», – обращает внимание Бердник.