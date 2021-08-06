Мирослава Лазански похоронили на Аллее заслуженных граждан в Белграде

06.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Сегодня в столице Сербии на Новом кладбище похоронили знаменитого военкора, военного аналитика с мировым именем и посла Сербии в России Мирослава Лазански.

Проводить достойного человека в последний путь пришли президент Александр Вучич, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный редактор ведущего сербского издания «Политика», в котором на протяжении десятилетий работал усопший и куда продолжал писать, заняв дипломатическую должность, Марко Албунович вспоминал, что Лазански бескорыстно делился своими знаниями с начинающими коллегами.

«Он был и останется нашим Лазой, хотя в последние годы мы в шутку называли его «ваше превосходительство», – сказал Албунович. – Для него не было ничего не достижимого, он говорил, что вы должны попытаться добиться успеха, и его текстов опасались и президенты, и премьер-министры, и начальники генеральных штабов».

Мирослав Лазански родился в 1950 году в Карловаце (ныне Хорватия). Окончил юридический факультет в Загребе, в этом же городе начал свою журналистскую карьеру.

В 1991 году уже известный на тот момент корреспондент перешел в белградскую «Политику», где проработал до назначения послом Сербии в России. Но и после вступления в эту ответственную должность он время от времени продолжал писать публицистику и авторские колонки для родного издания.

Как военкор Мирослав Лазански вел репортажи из Словении, Боснии, Косово, Афганистана, Чечни, Конго, Чада, Ирака, Ирана, Ливана, Йемена, Ливии.

Он взял интервью у трех маршалов СССР, руководителей КГБ, двух командующих НАТО, около пятидесяти министров обороны и начальников генеральных штабов мировых армий, в том числе начальников генеральных штабов Российской Федерации, Китая и японской армии.

Стал единственным журналистом Балкан, допущенным на американскую атомную подводную лодку, летавшим на F-14 и МИГ-29, побывавшем на авианосце «Джон Ф. Кеннеди».

Он был гостем военных академий России, Японии, США, Австралии, Италии, Великобритании, Германии, Румынии. Вел постоянную колонку в греческой газете «Катимерини», японском «Секуритариан» и в The Diamond Weekly.

Лазански автор десяти книг и десятка крупных телесериалов. Служил в армии в 1977 году в Битоле в 41-й пехотной дивизии ЮНА, награжден медалью «За боевые заслуги».

Мирослав Лазански был большим русофилом и приложил немало усилий для того, чтобы между Москвой и Белградом наладилось плотное сотрудничество, как в военной, так и в других сферах.